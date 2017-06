Donauinselfest: Hitzetipps und erste Stars

Bei hochsommerlichen Temperaturen startet heute Nachmittag das 34. Donauinselfest. Am Abend stehen Auftritte von Amy Mcdonald und Cro am Programm. Die Veranstalter haben Hitzetipps ausgegeben.

Die Temperaturen liegen laut Prognose heute und morgen deutlich über der 30-Grad-Marke. Die Rettungskräfte sind mit 200 Sanitätern und fünf Notärzten auf der Insel unterwegs. Und für die von der Wiener SPÖ organisierte Großparty wurden Hitzetipps ausgegeben.

Die Besucherinnen und Besucher sollten vor allem „ausreichend trinken“, um Kreislaufprobleme zu vermeiden. Dafür sind auf der Insel acht Trinkwasserbrunnen verteilt und es gibt 250 Verkaufsstände. Ebenfalls sollten sich die Gäste vor der Sonne mit Kopfbedeckung und Sonnencreme schützen. Aufgrund der „starken Strömung“ warnen die Veranstalter vor einem Sprung in die Donau.

APA/Herbert Pfarrhofer

Letzter Rundgang von Häupl als Fest-Chef

„Auch in den vergangenen Jahren hat es immer wieder sehr heiße Tage beim Donauinselfest gegeben. Die Zahl der Einsätze ist aber nicht wesentlich gestiegen, weil die Besucher teils auch erst später gekommen sind“, sagt Einsatzleiter Erwin Scheidl. Die Zahl der Sanitäter sei deshalb nicht erhöht worden. „Und mit Sonnencreme einschmieren können wir die Besucher ja nicht“, so Scheidl.

Insgesamt gibt es elf Bühnen, auf denen bei freiem Eintritt mehr als 200 Live-Acts zu sehen sein werden - mehr dazu in Donauinselfest mit Michael Bolton und Cro. Die Highlights am ersten Tag sind die schottische Sängerin Amy Mcdonald um 21.10 Uhr und im Anschluss der deutsche Rapper Cro auf der Ö3-Festbühne.

In diesem Jahr wird Bürgermeister und SPÖ-Wien-Obmann Michael Häupl seinen letzten Inselrundgang in quasi offizieller Mission begehen. Denn er hat angekündigt, nach der kommenden Nationalratswahl zurückzutreten. Somit wird Häupl - falls sich die Rochade nicht doch verzögert - im nächsten Jahr zumindest nicht mehr als Stadtoberhaupt auf der Donauinsel mit dabei sein.

APA/Martin Hirsch

Gesamtes Festivalgelände wird videoüberwacht

Groß geschrieben wird heuer das Thema Sicherheit: Die Polizei wird laut eigenen Angaben mit insgesamt rund 1.000 Beamten im Einsatz sein. Auch 600 Securities sind engagiert. Das Sicherheitskonzept wurde „entsprechend der aktuellen europäischen Sicherheitslage und Erfahrungen aus den jüngsten Vorfällen in Europa adaptiert und angepasst“, hieß es zuletzt.

Das gesamte Gelände wird lückenlos mit Kameras überwacht. Besucher werden gebeten, sich an die Insel-Hausordnung zu halten. Rucksäcke und große Taschen etwa sind nicht erwünscht - mehr dazu in Donauinselfest: Doppelt so viel Polizei.

Ebenfalls wenig sinnvoll ist die Anreise mit dem Pkw, denn auf der Insel selbst dürfen private Besucher an diesen Tagen nicht parken. Es wird dringend empfohlen, die Öffis zu benutzen.

zurück von weiter

Falco-Tribute am Samstag

Am Samstag können die Besucherinnen und Besucher dann auf der Radio Wien-Bühne Norbert Schneider, Judith Holofernes von „Wir sind Helden“ und Michael Bolton sehen. Tag Zwei auf der Insel schließt dann ein Falco-Tribute-Concert ab.

Heimische und internationale Künstler wie Gianna Nannini, Adel Tawil, Fettes Brot, Julian le Play, Roman Gregory, Georgij Makazaria, Yasmo oder Skero werden die Hits des Falken interpretieren. Auch die Falco-Originalband ist mit dabei. Zum Abschluss des 34. Donauinselfests spielt am Sonntag ab 22.30 Uhr auf der Festbühne Austropop-Star Rainhard Fendrich.

Links: