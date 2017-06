427 Flüchtlinge nahmen „Rückkehr-Tausender“

Seit drei Monaten bietet das Innenministerium jedem Flüchtling 1.000 Euro, wenn er freiwillig heimkehrt. Aber dieses Angebot stößt offensichtlich auf wenig Interesse. Bis jetzt haben es nur 427 Personen angenommen.

Am 22. März hatte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) angekündigt, dass die ersten 1.000 freiwilligen Heimkehrer mit jeweils 1.000 Euro unterstützt werden. Ali aus dem Irak ist einer der Flüchltinge, die das Angebot angenommen haben. In der Rückkehrberatung der Caritas Am Alsergrund werden die letzten Formaliäten geklärt.

„Ums Geld ist es mir nicht wirklich gegangen. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben, jetzt gibt es zuhause niemanden mehr, der sich um meine vier Kinder und meine Frau kümmern kann. Deshalb kann ich nicht länger hier warten und muss zurück“, sagt der gelernte Bäcker, der knapp zwei Jahre in Österreich war, gegenüber „Wien heute“.

Weniger Menschen verlassen freiwillig Österreich

Etwa 15 Menschen wie Ali werden allein bei der Caritas täglich beraten. Von den 1.000 Euro haben fast alle Flüchtlinge schon gehört, ein Grund für eine Rückkehr sei das für die meisten aber nicht, sagen die Sozialarbeiter.

Geht es nach dem Innenministerium, hätten die 1.000 Euro, für die auf Bahnhöfen und mit Broschüren geworben wurde, ein zusätzlicher Anreiz sein sollen. Auf die Statistik haben sie sich allerdings bisher nicht ausgewirkt. Zwar ist die Zahl der Rückführungen von Jänner bis Mai im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Doch freiwillig sind heuer nur 1.855 Menschen in ihre Heimat zurückgeflogen, um 64 Prozent weniger als 2016.

Ministerium: „Bewertung werden wir erst am Ende“

Davon haben 427 Flüchtlinge den Geld-Bonus angenommen. Die meisten von ihnen kommen aus dem Irak, Afghanistan und dem Iran. Das Innenministerium will heute weder von Erfolg noch von Scheitern des Pilotprojekts sprechen. „Das jetzt ist eine Zwischenbilanz. Eine inhaltliche Bewertung wird es erst am Ende geben“, sagt Innenministeriums-Sprecher Karl-Heinz Grundböck.

Dann ist Ali bereits wieder im Irak. Sein Flug nach Bagdad geht Anfang Juli. Auf das Ende seines Asylverfahrens in Wien will er nicht mehr warten.