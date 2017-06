Mit Messer attackiert: Opfer in Lebensgefahr

Mit vier Messerstichen hat ein 51-Jähriger am Donnerstag einen 25-Jährigen bei einem Streit in Simmering lebensgefährlich verletzt. Der Grund für die Streitigkeiten dürfte laut Polizei die Tochter des mutmaßlichen Täters gewesen sein.

Sie war die Ex-Verlobte des jungen Mannes, der zuvor das Gespräch mit ihrem Vater gesucht hatte. Gegen 18.00 Uhr kam es im Innenhof einer Wohnhausanlage in der Paulasgasse zu dem heftigen Streit und einer Rauferei zwischen den beiden Männern. „Im Zuge des Streits hat der 51-Jährige den 25-Jährigen mit mehreren Messerstichen attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt“, so Polizeisprecher Harald Sörös.

Der 51-jährige Tatverdächtige stach dem 25-Jährigen in der Folge mit einem Messer zwei Mal in den Brustbereich und zwei Mal in die Oberarme. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

Ließ sich widerstandlos festnehmen

Offenbar hatte der 25-Jährige schon öfter die Familie seiner ehemaligen Verlobten aufgesucht, sagte Sörös. Die Frau hatte bereits vor längerer Zeit die Beziehung beendet, was der junge Mann nicht wahrhaben wollte. Nun sei der Streit eskaliert. Der 51-jährige Beschuldigte ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen und befindet sich in Haft. Er wurde wegen versuchten Mordes angezeigt.