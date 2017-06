Amtsblatt: 125 Jahre Stadtgeschichte online

125 Jahre Wiener Stadtgeschichte finden ihren Weg ins Internet. Die Wienbibliothek hat eine unveröffentlichte Sammlung aus ihren Archiven geholt: alle bisher erschienenen Ausgaben des Wiener Amtsblatts, also das „Gedächtnis von Wien“.

Jeden Donnerstag liegt im Rathaus die neueste Ausgabe des Wiener Amtsblatts auf. Darin werden Landtagssitzungen, Beschlüsse des Gemeinderats und Kundmachungen der Vorwoche dokumentiert. Etwas mehr als die vergangenen sieben Tage kann man sich jetzt auch online ansehen - nämlich die vergangenen 125 Jahre.

Die Wien-Bibliothek hat alle Ausgaben seit 1892 gesammelt und über Monate digitalisiert. Die Schriftstücke sind ein Zeugnis der Wiener Stadtentwicklung - und bieten auch allerhand Kurioses: „Da gibt es zum Beispiel einen interessanten Aufruf von Bürgermeister Theodor Körner am Ende des Zweiten Weltkrieges, in dem er sagt, dass kein Fleckchen Erde der Stadt ungenutzt bleiben dürfe und jeder Wiener für sich und die seinen selber Vitamine anbauen soll“, so Anita Eichinger von der Wienbibliothek.

Wienbibliothek

Anfang als reines Verlautbarungsorgan

Das Amtsblatt wurde auf Initiative des Gemeinderats 1892 begründet und war damals reines Verlautbarungsorgan. „Das heißt, man wollte eine Publikation haben, in der Beschlüsse oder stenographische Protokolle abgedruckt werden“, so Eichinger. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Amtsblatt zu einer Schrift, in der über die Bevölkerung und Stadtentwicklung ebenso berichtet wurde wie beispielsweise über die Weltkriege.

„Im Amtsblatt zeichnet sich die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt ab“, meinte Eichinger. So zum Beispiel in den Gemeinderatsprotokollen des Roten Wien: Damals wurde die Errichtung von Kindergärten oder Fürsorgeeinrichtungen dokumentiert, außerdem finden sich Spuren der umfangreichen Wohnbautätigkeit und der Entwicklung der Gemeindebauten. Bis 1966 sind bereits alle Amtsblätter online, der Rest soll bis Ende des Jahres folgen.

