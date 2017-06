Donauinselfest: Falco-Tribute am zweiten Tag

Am zweiten Tag des Donauinselfests wartet vor allem auf Falco-Fans ein Highlight: Ein Tribute-Konzert mit heimischen und internationalen Künstlern. Schon am Nachmittag landen erstmals Fallschirmschspringer des Bundesheeres.

Heimische und internationale Künstler wie Gianna Nannini, Adel Tawil, Fettes Brot, Julian le Play, Roman Gregory, Georgij Makazaria, Yasmo oder Skero werden die Hits des Falken interpretieren. Thomas Rabitsch leitet das Zusammentreffen, auch die Falco-Originalband ist mit dabei. Beginn ist um 22.20 Uhr auf der Radio-Wien-Festbühne.

ORF/Johannes Cizek

Den Auftakt auf der Radio-Wien-Bühne macht am Samstag um 15.30 Uhr die Wiener Rockband Freiraum5. Danach spielen am Nachmittag Paul‘n‘Band, Skolka und Norbert Schneider. Zu sehen sind am Abend Judith Holofernes von Wir sind Helden und Michael Bolton. Auftreten werden am Samstag auf der Insel unter anderem auch Der Nino aus Wien, Mando Diao, Jazz Gitti und Hansi Hinterseer. Auch der SPÖ-Chef, Bundeskanzler Christian Kern, wird auf der Insel erwartet.

Aufblasbarer Hindernisparcours

Wie gewohnt gibt es auch ein umfangreiches Programm abseits der Musik. So treten am Samstag die Kabarettisten Severin Groebner und Helmut Schleich auf. Um 16.00 Uhr landen Fallschirmspringer des Bundesheeres, zudem gibt es etwa ein Streetsoccerturnier und den Hindernisparcours „The Beast“, bei dem zwischen 14.00 und 20.00 Uhr aufblasbare Modulen und Hindernissen bewältigt werden können.

Mutige können beim „Bagjump“ von einem Zehn-Meter-Turm in ein Luftkissen springen. Abkühlung gibt es auf einer 70 Meter langen Wasserrutschbahn - und die ist notwendig, es werden Temperaturen bis zu 34 Grad erwartet - mehr dazu in wetter.ORF.at.

800.000 Besucher am ersten Tag

800.000 Menschen sind am Freitag am Donauinselfest gezählt worden. Amy McDonald oder Cro lockten die Massen vor die Festbühne. Gröbere Zwischenfälle wurden laut Veranstalter nicht gemeldet - mehr dazu in Donauinselfest: 800.000 Besucher am ersten Tag.

Schon der Freitag war von großer Hitze und drückender Schwüle geprägt. Die Rettungskräfte sind mit 200 Sanitätern und fünf Notärzten auf der Insel unterwegs. Die Besucherinnen und Besucher sollten vor allem „ausreichend antialkoholische Getränke trinken“, um Kreislaufprobleme zu vermeiden, raten die Veranstalter. Dafür sind auf der Insel acht Trinkwasserbrunnen verteilt, und es gibt 250 Verkaufsstände. Ebenfalls sollten sich die Gäste vor der Sonne mit Kopfbedeckung und Sonnencreme schützen. Aufgrund der „starken Strömung“ warnen die Veranstalter vor einem Sprung in die Donau.

Gesamtes Gelände videoüberwacht

Großgeschrieben wird heuer das Thema Sicherheit: Die Polizei wird laut eigenen Angaben mit insgesamt rund 1.000 Beamten im Einsatz sein. Auch 600 Securitys sind engagiert. Das gesamte Gelände wird lückenlos mit Kameras überwacht. Besucher werden gebeten, sich an die Inselhausordnung zu halten. Rucksäcke und große Taschen etwa sind nicht erwünscht - mehr dazu in Donauinselfest: Doppelt so viel Polizei.

