Donauinselfest: Finale mit Fendrich

Das 34. Donauinselfest geht ins Finale. Zum Abschluss spielt am Sonntag Austropop-Star Rainhard Fendrich. Erst die vorletzte Schicht ist es für die rund 150 Mitarbeiter der MA 48, die ab den frühen Morgenstunden für eine saubere Insel sorgen.

Fendrichs Auftritt ist für eine Stunde angesetzt, Beginn ist um 22.30 Uhr auf der Ö3-Festbühne. Er wird dabei wohl sein aktuelles Album „SCHWARZODERWEISS“ im Gepäck haben. Präsent ist Fendrich in Wien derzeit auch bald im Raimund Theater. Im September hat dort das Musical „I am from Austria“ Premiere, das auf seinen Liedern basiert - mehr dazu in „I am from Austria“ mit Österreich-Ensemble.

APA/Hans Klaus Techt

Unmittelbar vor Fendrich stehen am Sonntag die Sportsfreunde Stiller auf der Festbühne. Den Auftakt macht die junge finnische Popsängerin Alma. Auf der FM4-Bühne gibt es unter anderem Auftritte der Indie-Pop-Band Garish und des australischen Beatboxer Dub FX.

150 Mitarbeiter putzen täglich ab 4.00 Uhr

Erst der vorletzte Einsatztag ist der Sonntag für die rund 150 Mitarbeiter der MA 48, die täglich für eine saubere Insel sorgen. Sie sind jeweils ab 4.00 Uhr Früh unterwegs. Jedes Jahr fallen beim Donauinselfest rund 1.200 Kubikmeter Müll und 900 Kilogramm Altspeiseöl an.

Um den Restmüll zu verringern, sind seit über zehn Jahren Mehrwegbecher im Einsatz. Eine Million davon werden dieses Jahr verteilt, für die Besucher gibt es 13 Rückgabestellen auf der Insel. Dadurch können laut MA 48 9.000 Kilogramm Müll eingespart werden. Eine Neuerung gibt es dieses Jahr beim WC-Besuch: zwei Container und sechs Anhänger sind mit einer Vakuumspülung ausgestattet - das funktioniert wie in einem Flugzeug.

Aufblasbarer Hindernisparcours

Auch am Sonntag gibt es ein umfangreiches Programm abseits der Musik - etwa Kabarettist Hosea Ratschiller und die Kabarettistinnen RaDeschnig im Ö1-Kulturzelt. Ab 14.00 Uhr ist wieder der Parcours „The Beast“ geöffnet, bei dem aufblasbare Module und Hindernisse bewältigt werden können. Mutige können beim „Bagjump“ von einem Zehn-Meter-Turm in ein Luftkissen springen. Abkühlung gibt es auf einer 70 Meter langen Wasserrutschbahn, die Temperaturen sind mit bis zu 30 Grad aber zumindest etwas kühler als am Samstag - mehr dazu in wetter.ORF.at.

800.000 Besucher am ersten Tag

800.000 Menschen sind am Freitag am Donauinselfest gezählt worden. Amy McDonald oder Cro lockten die Massen vor die Festbühne. Gröbere Zwischenfälle wurden laut Veranstalter nicht gemeldet - mehr dazu in Donauinselfest: 800.000 Besucher am ersten Tag.

zurück von weiter

Großgeschrieben wird heuer das Thema Sicherheit: Die Polizei wird laut eigenen Angaben mit insgesamt rund 1.000 Beamten im Einsatz sein. Auch 600 Securitys sind engagiert. Das gesamte Gelände wird lückenlos mit Kameras überwacht. Besucher werden gebeten, sich an die Inselhausordnung zu halten. Rucksäcke und große Taschen etwa sind nicht erwünscht - mehr dazu in Donauinselfest: Doppelt so viel Polizei.

Links: