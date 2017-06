Donauinselfest: Vermisster zuhause angetroffen

Beim Donauinselfest ist es in der Nacht auf heute zu einem großen Blaulichteinsatz gekommen. Ein 25-jähriger Mann wurde nach einer Schwimmwette vermisst, Taucher suchten ihn. Nun traf ihn die Polizei jedoch an seiner Wohnadresse an.

Der 25-Jährige und ein 24-Jähriger hatten offenbar eine Wette abgeschlossen - sie wollten von der Insel über die Neue Donau zum Handelskai schwimmen. Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob der 25-Jährige es dabei nicht ans andere Ufer geschafft hatte.

ORF/Peter Unger

Suche in der Früh fortgesetzt

Noch in der Nacht wurde daher mit Feuerwehrtauchern, Polizeibooten und einem Hubschrauber der Polizei nach dem 25-Jährigen gesucht - jedoch ohne Erfolg. Am Sonntag wurde die Suche laut Polizei um 7.00 Uhr fortgesetzt. Nun wurde der 25-Jährige jedoch an seiner Wohnadresse angetroffen. Details über den Ablauf der Ereignisse sind noch nicht bekannt.

ORF/Peter Unger

Weitere Zwischenfälle oder größere Einsätze hat es am Samstag Donauinselfesttag nicht gegeben, heißt es beim Arbeitersamariterbund.