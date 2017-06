Zehnjähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr

Ein schwerer Badeunfall ist am frühen Sonntagnachmittag im Liesinger Bad passiert. Ein zehnjähriger Bub trieb leblos im Hauptbecken. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr.

Der Zehnjährige befand sich am Sonntag auf der Intensivstation eines Wiener Gemeindespitals. Er dürfte sehr lange unter Wasser gewesen sein, so ein Sprecher des Krankenanstaltenverbunds gegenüber wien.ORF.at. Laut dem behandelnden Arzt sei sein Zustand aufgrund des langen Sauerstoffentzugs kritisch.

Unfallhergang unklar

Die Wiener Berufsrettung wurde am Sonntag gegen 13.30 Uhr alarmiert. Der Zehnjährige sei leblos im Wasser getrieben, schilderte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung. Ein Bademeister habe ihn gesehen, aus dem Wasser gezogen und mit der Reanimation begonnen.

Der Unfallhergang ist noch unklar. Der Bub dürfte vom Nichtschwimmerbereich in den Schwimmerbereich des Hauptbeckens gelangt sein, sagte Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder. Ob er schwimmen konnte, sei nicht bekannt. Neben dem Bademeister habe auch eine Badbesucherin mit medizinischer Ausbildung bei der Wiederbelebung geholfen, so Kotinsky. Unter den als erstes eintreffenden Polizisten sei auch ein Notfallsanitäter gewesen.

Jeder zweite Drittklässler kann nicht schwimmen

Kinder und Jugendliche in Wien haben immer schlechtere Schwimmkenntnisse. In der dritten Klasse Volksschule kann inzwischen jedes zweite Kind noch nicht schwimmen, zeigen Tests bei den verpflichtenden Schulschwimmkursen.

Von rund 16.000 Drittklässlern sind im vorigen Schuljahr rund 8.000 als Nichtschwimmer eingestuft worden, also ziemlich genau 50 Prozent, so die Zahlen des Wiener Stadtschulrats. 2006 lag der Anteil an Nichtschwimmern noch bei 44 Prozent, 1999 bei nur 25 Prozent - mehr dazu in Jeder zweite Drittklässler kann nicht schwimmen.