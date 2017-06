Rauchfangkehrer warnen vor Klimageräten

Die Wiener Rauchfangkehrer warnen vor mobilen Klimageräten, die zunehmend in Wohnungen eingesetzt werden. Sie beeinflussen den Lufthaushalt mitunter immens und können zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.

An heißen Tagen ab etwa 30 Grad kann sich in einem Rauchfang ein sogenannter Luftstoppel bilden. Kommen dieser Luftstoppel, eine mobile Klimaanlage sowie geschlossene Fenster zusammen und ist der Durchlauferhitzer oder die Therme in Betrieb, dann steigt das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Der Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer Christian Leiner erklärt, dass sogar Lebensgefahr bestehen kann: „Wenn alle Fenster geschlossen werden in der Wohnung, wird selbst bei neuen Klimageräten der Wohnung zusätzlich Luft entzogen. Es kann nichts mehr nachtrömen. In der Folge kann aus Gasgeräten gefährliches Kohlenmonoxid entweichen.“

„Fenster öffnen“

Auch wenn nur heißes Wasser zum Geschirr Abwaschen oder zum Duschen benötigt wird, sollte an heißen Tagen ein Fenster im jeweiligen Raum geöffnet werden, rät Leiner. Erst letzte Woche wurde eine Jugendliche bei einem Unfall mit einer Gastherme schwer verletzt - mehr dazu in Defekte Therme: 16-Jährige verletzt.