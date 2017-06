Messerattacke in U6-Station

Am Montagabend attackierte ein unbekannter Täter einen 49-Jährigen in der U6-Station Am Schöpfwerk mit einem Messer. Offenbar hat das Opfer den Täter zuvor beim Hantieren mit Suchtgift beobachtet und zur Rede gestellt.

Etwa gegen 11.00 Uhr am Abend sind das Opfer und der offenbar aus dem Suchtgift-Milieu stammende spätere Täter in der Nähe der U6-Station Am Schöpfwerk aufeinander getroffen. Nachdem der 49–Jährige seinen Unmut über das Verhalten des Unbekannten kundgetan hatte, folgte ihm dieser bis in die U-Bahn Station und attackierte den 49–Jährigen von hinten mit einem Messer.

Opfer erleidet Stich- und Schittverletzungen

Dabei erlitt das Opfer eine Stich- und eine Schnittverletzung und musste in einem Spital behandelt werden. Nach dem Unbekannten wird gefahndet.

Polizeisprecher Thomas Keiblinger sagt im Radio Wien-Interview, dass der 49-Jährige beobachtet hatte, wie der mutmaßliche Täter in der Nähe von Kindern mit einer Spritze hantiert hat. Deshalb hätte er den Mann dort angesprochen.