Strengere Prüfung von Kindergärten

Immer wieder hat es in der jüngeren Vergangenheit Probleme mit privaten Kindergärten in Wien gegeben. Nun verschärft die Stadt die Bewilligungsverfahren. Offen bleibt vorerst die Vorgangsweise bei islamischen Kindergärten.

„Ziel ist es, schon am Beginn genau zu schauen, damit Träger erst gar nicht an den Start gehen, die nicht ordentlich arbeiten“, umriss Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorzsky (SPÖ) am Mittwoch die Gesetzesänderung. Diese ist für den Herbst geplant. Vorgesehen ist etwa auch eine höhere Ausbildungspflicht für Leiter von Kindergärten. Das Kontrollpersonal der zuständigen Magistratsabteilungen 10 und 11 wird außerdem von derzeit 32 auf 39 Mitarbeiter aufgestockt.

Kein verstärkter Fokus auf Konfession

Welche konkreten Schritte im Bereich der umstrittenen islamischen Kindergärten gesetzt werden, ließ der Ressortchef offen. Er verwies auf die von Stadt und Integrationsministerium gemeinsam beauftragte Studie, die im September vorliegen und dann als Grundlage für weitere Handlungen dienen soll.