Grünes Wasser im Hochstrahlbrunnen

War es ein Lausbubenstreich zum Schulschluss? Das Wasserbecken um den Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz war grün verfärbt - gar nicht zur Freude der Wiener Wasserwerke.

Die LED-Lichteffekte beim Hochstrahlbrunnen kennen die Wienerinnen und Wiener. Die französische Botschaft in Wien ist weltweit auch die einzige, die am Nationalfeiertag auf einen Brunnen blicken kann, der in den Farben der Tricolore erstrahlt. Doch nun waren die 600.000 Liter bereits zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen grün eingefärbt.

zurück von weiter

Wasserwerke finden es nicht lustig

Walter Kling, stellvertretender Betriebsvorstand der Wiener Wasserwerke, beziffert den Schaden mit 4.000 bis 5.000 Euro. Das gesamte Wasser muss abgelassen, der Brunnen neu befüllt werden. Dabei geht es immerhin um 600.000 Liter Wasser. Es mag ein lustig gemeinter Scherz gewesen sein, so Kling, dafür fehle bei den Wasserwerken aber der Humor. Die Situation soll bis zum Nachmittag bereinigt sein. Es wird Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet.

Hochstrahlbrunnen seit 1873

Anton Gabrielli, Bauunternehmer und Planer der 1. Wiener Hochquellwasserleitung, stiftete die Errichtung des Hochstrahlbrunnens am Schwarzenbergplatz. Er wurde 1873 in Betrieb genommen. Laut Stadt Wien zeigt er inhaltliche Bezüge zur Astronomie und zum Jahreslauf. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die erste Beleuchtung eingebaut.

Links: