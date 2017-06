Fenstersturz: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 23-jähriger Mann soll am Sonntag in Hernals seine schwangere Freundin aus einem Gangfenster gestoßen haben. Nun hat ihn die Polizei in Favoriten gefasst. Der Verdächtige bestreitet die Tat.

Die 17-Jährige erlitt Prellungen und Abschürfungen. Sie ist laut Polizei in der neunten Schwangerschaftswoche - mehr dazu in Mann stieß schwangere Freundin aus Fenster. Der Mann wurde wegen versuchten Mordes gesucht.

In einer ersten Einvernahme bestritt der Afghane die Tat, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Er hatte unmittelbar nach der Tat die Flucht ergriffen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte er von Ermittlern des Landeskriminalamtes ausgeforscht werden. Beamte der WEGA nahmen ihn am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in einer Wohnung in Favoriten fest.

Immer wieder lautstarke Auseinandersetzungen

Das Paar hat bereits eine gemeinsame Tochter, die sich seit April bei einer Krisenpflegefamilie befindet. „Wir haben der Mutter schon früher angeboten, mit dem Mädchen in ein Mutter-Kind-Heim zu gehen. Zum Schutz des Kindes und auch um die Paarbeziehung zu klären", sagte Herta Staffa, Sprecherin der Magistratsstelle für Jugend und Familie am Dienstag. „Das wollte sie aber nicht“, so Staffa.

Lautstarke und gewalttätige Konflikte seien regelmäßig vor dem Kind ausgetragen worden, „das ist kein Zustand“, so die Sprecherin des MAG elf. Die Nachbarn hätten immer wieder von den aggressiven Streitigkeiten der Eltern berichtet, die „offenbar nicht weniger geworden sind“ - mehr dazu in Fenstersturz: Tochter bei Pflegefamilie.