Neue Burgtheater-Spitze wird bekanntgegeben

Es wird eine Punktlandung. Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) hatte angekündigt, die neue Leitung des Burgtheaters noch vor Ende der laufenden Spielzeit zu präsentieren. Um 10.30 Uhr wird die neue Burg-Spitze vorgestellt.

Vor Bekanntgabe tagt noch am Morgen der Aufsichtsrat des Burgtheaters. Die Liste der wahrscheinlichen Auserwählten ist dabei seit längerem konstant - und erstreckt sich von Martin Kusej vom Münchner Residenztheater über Andreas Beck vom Theater Basel bis zu Thomas Ostermeier von der Berliner Schaubühne - mehr dazu in Elf Bewerber um Burgtheater-Intendanz ab 2019.

APA/Georg Hochmuth

Parallel zum neuen künstlerischen Leiter als Nachfolger der derzeit amtierenden Karin Bergmann ab der Saison 2019/2020 könnte auch über die kaufmännische Geschäftsführung entschieden werden. Hier ist die Ausschreibungsfrist Anfang des Monats abgelaufen. Als Favorit auf seine eigene Nachfolge ab 1. September 2018 gilt dabei der seit 2013 im Amt befindliche Thomas Königstorfer - mehr dazu in Burgtheater: Sechs kaufmännische Bewerber.

Finanzskandal weiter Thema

Nach wie vor beschäftigt ein Finanzskandal das größte Theater Österreichs. Das Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige Leitung des Burgtheaters wurde beendet. Es geht um Untreue und Bilanzfälschung. Ob eine Anklage folgt, entscheidet nun die Staatsanwaltschaft - mehr dazu in Burgtheater-Ermittlungen beendet.

Am Programm steht in der kommenden Saison ein Österreich-Schwerpunkt. „Der war gar nicht geplant, hat sich aber automatisch eingestellt“, erklärte Karin Bergmann zum Österreich-Schwerpunkt. Neue Stücke von Ferdinand Schmalz, Josef Winkler, Ewald Palmetshofer und Wolfgang Bauer sind dabei, dazu Thomas Köck und Joseph Roth: Elf der 21 derzeit weitgehend fix geplanten Premieren sind Ur- oder Erstaufführungen - mehr dazu in Österreich-Schwerpunkt im Burgtheater

