66 Tage Filmfestival am Rathausplatz

Es ist seit 26 Jahren eine der beliebtesten Veranstaltungen für Freiluft-Kino im Sommer: das Filmfestival Rathausplatz. Von heute an bietet es wieder 66 Tage Programm rund um Musikgrößen von Anna Netrebko bis hin zu Bob Dylan.

Aida flimmert zur Premiere über die Leinwand. Das Filmfestival dieses Sommers besteht aber nicht nur aus Oper, sondern auch aus Klassik, Jazz, Pop, Musical und Ballett und hat auch für Kinder einiges im Programm. Ein kleiner Auszug: Am 10. Juli ist der Film „Ray Charles - Live at Montreux“ zu sehen. Sein Konzert aus dem Jahr 1997 zählt zu seinen bedeutendsten. Vor dem Rathaus sorgen Hits wie „Shadows Of My Mind“, „Busted“, „Georgia On My Mind“, „Angelina“ und „I Can’t Stop Loving You“ für magische Momente.

stadt wien marketing

Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt ist frei.

Klassiker fehlen natürlich auch nicht. Am 23. Juli steht die Oper Carmen in einer Aufführung der Staatsoper auf dem Programm. Anna Netrebko in der Nebenrolle der Micaela, Nadia Krasteva in der Titelrolle und Massimo Giordano als Don Jose erfüllen die Wiederaufnahme von Zeffirellis Produktion aus dem Jahr 1978 mit unbändigem Leben. Schon am kommenden Sonntag werden Musikkurzfilme für Kinder - Highlights der Vienna Shorts Agentur geboten. Musik verbindet sich mit dem Alltag von Mensch und Tier.

Gastronomie und Rahmenprogramm

Das 27. Filmfestival Rathausplatz bietet aber nicht nur Freiluftkino. Täglich von 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr können alle Besucherinnen und Besucher ihren Hunger an zahlreichen Ständen stillen. „Auf der Karte“ stehen etwa Kärntner Spezialitäten, Gyros und Crepes, Currywurst und Pizza sowie selbstverständlich auch Wiener Schnitzel und Himbeerknödel.

Musik und Kulinarik verschmelzen beim traditionellen Rahmenprogramm. Der Jazz-Brunch findet jeden Sonntag zwischen 12.00 und 14.30 Uhr direkt am Rathausplatz statt. Die Künstler-Samstage im Park, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr, stehen ganz im Zeichen des Pop.

Schwerpunkt gegen Taschendiebstahl

13 Millionen Besucher kamen bisher zum Filmfestival. In Punkto Sicherheit werden heuer laut Polizei teilweise Zufahrtsbarrieren wie etwa auch beim Life Ball errichtet. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Eigentumsdelikten gekommen ist, will die Polizei einen speziellen Schwerpunkt gegen Taschendiebstahl durch organisierte Täter setzen. Eingesetzt werden Beamte in zivil und auch in Uniform.

Kino im Schloss bis 3. September

Abschied nehmen heißt es heuer vom romantischen Kino im Schloss Neugebäude in Simmering. Es findet heuer nach elf Jahren zum letzten Mal statt. Geboten wird wie gewohnt ein tägliches Kinoprogramm. Filmstart ist um 21.30 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Zum Auftakt gibt es die US-Komödie Chips, am 3. September zum Abschluss wieder eine US-Komödie mit dem Titel „Abgang mit Stil“.

