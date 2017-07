Befragung zu weiterer Begegnungszone fix

Der Bezirk Mariahilf plant eine Begegnungszone in der Otto-Bauer-Gasse - im Herbst sollen dazu die Bürger befragt werden. Es geht - zumindest - um den Bereich von der Mariahilfer Straße bis zur ersten Querstraße.

Bereits jetzt ist die Otto-Bauer-Gasse bei der Mariahilfer Straße eine Sackgasse. Jene 150 Meter bis zur Schmalzhofgasse sollen im kommenden Jahr umgebaut und zur Begegnungszone werden. Zahlreiche Parkplätze fallen weg. Weil die öffentliche WC-Anlage beim nahen Loquaiplatz ebenfalls erneuert wird, soll es auch dort eine Umgestaltung geben.

ORF/Katzinger

Etappenweiser Umbau

Derzeit sind die Einbahnen dort so geregelt, dass nur Anrainer in das Grätzel einfahren. Dennoch soll über dem Sommer der gesamte Bereich zur Diskussion gestellt worden. Dafür sollen möglichst viele Anrainer und - anders als bei der Diskussion rund um die Umgestaltung der Mariahilfer Straße - auch Wirtschaftstreibende mitreden dürfen. In welcher Form ist derzeit aber noch nicht geklärt.

Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) will alle Ideen besprechen. Letztlich werden sie nur von baulichen und finanziellen Möglichkeiten beschränkt sagt er. Das bedeutet, es nicht alles auf ein Mal kommen.