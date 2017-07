Kinderrathaus bis Tauchen: Ferienspiel startet

Zu Ferienbeginn stellt sich für viele Eltern die Frage: Was machen wir mit den Kindern? Antworten auf diese Frage bietet das Ferienspiel. 155 Aktivitäten von Tauchen bis Kinderrathaus stehen diesen Sommer auf dem Programm.

Das Programm hat unterschiedliche Schwerpunkte für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Beispielsweise kann man in die Welt der Medien schnuppern: Backstage-Führungen im Funkhaus in der Argentinierstraße oder im ORF-Zentrum am Küniglberg erlauben Blicke hinter die Kulissen. Aber es gibt nicht nur was zum Anschauen, sondern auch zum Mitmachen, sagt Gerald Netzl von wienXtra: „Was sehr schön ist für die 10- bis 13-Jährigen: Sie können ein Youtube-Video schneiden, filmen oder Computerspiele programmieren.“

Rathaus wird zur Kinderstadt

Von 21. bis 26. August verwandelt sich dann das Wiener Rathaus in eine kleine Stadt: Das Arbeitsamt weist einen Beruf zu, studiert wird ebenso wie Taxi gefahren oder am Markt gefeilscht. Wer arbeiten geht, kann seinen Lohen nachher ausgeben - nach Abzug der Steuern. Auch gewählt wird in der Kinderstadt: Bürgermeister und Stadträte erlassen dann die Gesetze.

Barbara Mair

Weiters gibt es das Lalala-Musikfestival für Kinder im Museumsquartier oder eine Monsterjagd, die quer durchs Naturhistorische Museum führt. Sport ist seit Jahren fixer Bestandteil des Ferienspiels: Kinder können sich nicht nur in Sportarten wie Fußball, Judo oder Klettern versuchen, sondern auch Unbekannteres probieren. Am Programm stehen etwa Tauchen, Bogen schießen, Voltigieren oder Ultimate Frisbee.

Ferienspiel-Pässe jederzeit erhältlich

Die Ferienspiel-Pässe, einer für Sechs- bis Zehnjährige und einer für Zehn- bis 13-Jährige, wurden an den Wiener Schulen von der verteilt. Außerdem gibt es die kostenlosem Pässe in der wienXtra-kinderinfo im MuseumsQuartier. Anmeldungen sind laufend möglich, alle Angebote sind entweder gratis oder ermäßigt.

