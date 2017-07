Erster Bankomat eröffnete 1968 am Schottenring

Vor 50 Jahren, 1967, ist in England der erste Geldautomat aufgestellt worden. Ein Jahr später war es in Wien soweit: Der vermutlich erste Bankomat Österreichs wurde am Schottenring eröffnet. Zunächst schätzte man den Bedarf gering ein.

Die damaligen Zentralsparkasse am Schottenring, in der Inneren Stadt, stellte 1968 den vermutlich ersten Bankomaten in Österreich auf. Um Geld abheben zu können, brauchte man damals einen Code und einen Scheck. Bis auf einige Archivbilder weiß man aber nur wenig über diesen ersten Geldautomaten. Zum Alltagshelfer für alle wurde der Bankomat dann auch erst rund ein Jahrzehnt später: Am Montag, den 8. September 1980 gingen in Wien die ersten 21 Geräte in Betrieb.

Bis zu 5.000 Schilling täglich behebbar

Die Automaten standen rund um die Uhr für Kunden aller österreichischen Kreditinstitute zur Verfügung und läuteten das österreichische Bankomat-Zeitalter ein. Bis zu 5.000 Schilling täglich konnte man abheben, in 1.000- und 100-Schilling-Scheinen. Die Bankomatkarten hatten damals noch keine Chips, sondern nur Magnetstreifen. Die anfängliche Skepsis vieler Menschen wich aber schnell.

Ähnlich die Situation in Deutschland: Ein Massenphänomen waren die Maschinen zunächst auch dort nicht. Als in Deutschland die Kreissparkasse Tübingen am 27. Mai 1968 den deutschlandweit ersten Geldautomaten aufstellte, konnten diesen nur 1.000 ausgewählte Kunden nutzen. Sie durften bis zu 400 D-Mark abheben, brauchten dafür aber ein ganzes Bündel an Ausrüstung: einen Spezialschlüssel für den Tresor, eine Identifikationskarte aus Plastik und Auszahlungsbelege in Form von Lochkarten. Den richtigen Durchbruch brachten dort erst und um die Uhr zugängliche Foyers.

Experten rechneten mit insgesamt 100 Automaten

60 Schilling kostete eine Bankomatkarte in Österreich damals jährlich. Bei der Schätzung, wie viele Bankomaten es insgesamt brauchen wird, war man 1980 noch zurückhaltend: Die Bankexperten rechneten mit einem Netz von hundert Automaten - davon 40 in Wien und 60 in den Bundesländern. Heute werden in Wien alleine von den Banken knapp 1.200 Bankomaten betrieben, dazu kommen noch andere Anbieter, zum Beispiel in vielen Supermärkten.

Auch technisch veränderte sich über die Jahre einiges - so gibt es seit ein paar Jahren zum Beispiel auch sprechende Automaten für sehbehinderte Menschen. Den allerersten Bankomat-Standort am Schottenring gibt es allerdings immer noch.

