Dieb von Luxusautos in City geschnappt

Eine Serie von Diebstählen von Luxusautos in der Wiener Innenstadt hat die Polizei nun geklärt. Ein 40-jähriger Verdächtiger sitzt in Haft, der Schaden beträgt mehr als eine halbe Million Euro.

Seit März 2016 soll eine mehrköpfige slowakische Tätergruppe vor allem in der Innenstadt tätig gewesen sein. Aufgrund des Anstiegs der Diebstähle von hochpreisigen Fahrzeugen arbeiteten Beamte Überwachungsmaßnahmen aus. Am 4. April konnte durch zivile Polizisten ein 40-jähriger Tatverdächtiger observiert werden, wie er in der Akademiestraße einen Range Rover Evoque stehlen wollte.

LPD Wien

Der 40-Jährige benützte hochwertiges Equipment, darunter Funkstreckenverlängerer, Störsender und anlernbare Schlüssel. Als er das Fahrzeug bereits gestartet hatte, wurde er von den Beamten angehalten und festgenommen. Das gestohlene Fahrzeug und die Tatwerkzeuge wurden sichergestellt.

Bisher „zehn gestohlene Fahrzeuge nachgewiesen“

Die Kriminalisten konnten dem Slowaken insgesamt zehn Diebstähle von Luxuswagen der Marken Range Rover, Porsche und BMW nachweisen. Von den Fahrzeugen fehlt jede Spur. „Ermittlungen zu den Komplizen und Hintermännern des 40-Jährigen laufen“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Der Beschuldigte selbst verweigerte gegenüber den Ermittlern jegliche Aussage. Über einen Wohnsitz in Österreich verfügt er nicht, er dürfte für die Diebstähle immer extra eingereist sein. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 500.000 Euro.