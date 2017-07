120 Jahre Riesenrad: Steiniger Weg zum Erfolg

Vor genau 120 Jahren, am 3. Juli 1897, hat das Riesenrad im Wiener Prater seine erste Runde gedreht. Der Weg zum Wahrzeichen war allerdings ein steiniger: Die Realisierung bei den Behörden durchzusetzen, war schwierig.

„Ja, sagen Sie, ist heute der erste April!?“, soll der zuständige Baurat beim Studium der Pläne für das Riesenrad ausgerufen haben. Erst nach Vorlage von statischen Gutachten fiel der Startschuss für die Errichtung des 64 Meter hohen „Giant Wheel“, wie ähnliche Gebilde in England genannt wurden. Und auch beim Bau selbst gab es Probleme: Bei der „Anreise“ sanken beispielsweise immer wieder die Räder der Transportwagen in den weichen Praterboden ein.

Wiener Riesenrad

Errichtet wurde das Riesenrad 1897 zur Feier des 50. Thronjubiläums von Kaiser Franz Josef I. Um Platz zu schaffen, ließ Praterunternehmer Gabor Steiner damals einen Teil der Attraktion „Venedig in Wien“ abreißen. Konstruiert wurde das Riesenrad von den britischen Ingenieuren Walter B. Basset und Harry Hitchins. Gearbeitet wurde mit Dampfkränen auf immer höher werdenden Holztürmen. Kostenpunkt: rund eine Million Kronen. Am Tag der Inbetriebnahme fuhren 10.000 zahlende Gäste mit dem Riesenrad.

Demontage nach Erstem Weltkrieg geplant

Das Riesenrad sollte ursprünglich nur einige Saisonen lang stehenbleiben. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es konkrete Pläne, es wieder abzutragen und die 430 Tonnen Eisen zu verkaufen. Weil die Demontage jedoch wesentlich teurer als der zu erwartende Erlös gewesen wäre, blieb das Wahrzeichen erhalten.

1938 mussten Praterunternehmer Steiner und sein Sohn, beide jüdischer Abstammung, vor den Nazis nach Prag fliehen. Ihr Unternehmen wurde „arisiert“, eine Entschädigung nie bezahlt. Gabor Steiner starb 1944 in den USA.

Geschichten rund ums Riesenrad Das Riesenrad zählt zu den Top 3 der Wiener Wahrzeichen. Doch, was wissen wir wirklich über dieses 1897 in Betrieb genommene Bauwerk?

Gondeln bei Feuer zerstört

Am 16. September 1944 kam dann das vorläufige Aus für das Wahrzeichen: Von einem Feuer auf der benachbarten Hochschaubahn sprangen Funken über und zerstörten die damals noch 30 Gondeln. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde dann erneut über einen Abriss des Stahlskeletts diskutiert, aufgrund der hohen Kosten entschied man sich jedoch für einen Wiederaufbau. Hilfreich war dabei, dass das Riesenrad bereits seit 1940 unter Denkmalschutz stand.

Im kollektiven Einsatz, zu dem viele Künstler der Stadt aufriefen, gelang es trotz Materialknappheit und mangelnden Fachpersonals in relativ kurzer Zeit, das Wiener Wahrzeichen wieder fahrtüchtig zu machen - allerdings nur mit der Hälfte der ursprünglich 30 Gondeln. Die Baupolizei hatte Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit. Die Zahl der Waggons wurde bis heute nicht erhöht.

James Bond im Riesenrad

Zur weltweiten Bekanntheit des Riesenrads trugen Filme wie der „Dritte Mann“ von Carol Reed aus 1949 bei - eine der zentralen Szenen spielt hier in einer fahrenden Gondel. Zu Leinwandehren gelangte das Riesenrad auch 1986, als James Bond dem „Hauch des Todes“ im Prater begegnete.

Touristen im Riesenrad vergessen

2002 wurde das Praterbauwerk einer Generalsanierung unterzogen. Im Vorjahr wurden alle 15 Waggons abgebaut und durch neue ersetzt. Der markanteste Unterschied: Sie haben nun wieder sechs statt vier Fenster, also so viele wie vor dem Brand 1944 - mehr dazu in Neue Waggons für das Riesenrad. Einige der 15 Gondeln sind in Wien geblieben und haben neue Funktionen bekommen - etwa als Besprechungsraum oder Gartenhäuschen - mehr dazu in Riesenrad-Gondeln als Gartenhäuschen.

zurück von weiter

Unfreiwillig verlängert wurde ein Aufenthalt von zwei Touristen im Dezember 2015: Sie wurden im Riesenrad vergessen, rund 40 Minuten saßen sie in einem Waggon fest - mehr dazu in Touristen im Riesenrad vergessen. Das Riesenrad war auch bereits mehrmals Schauplatz von Weltrekordversuchen. Der Motorsportler Günter Schachermayer war etwa der erste Mensch, der auf einer Vespa eine Runde mit dem Riesenrad fuhr - mehr dazu in Rekordfahrt mit Vespa am Riesenrad.

Link: