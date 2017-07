Kindergarten in Meidling überfallen

Ein Kindergarten in Wien-Meidling ist am Montag überfallen worden. Ein 28-jähriger Mann soll die Kindergärtnerin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Die Kinder befanden sich gerade in einem Nebenraum.

Der Überfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.30 Uhr. Der Mann habe die 24-jährige Kindergärtnerin in ihrem Büro zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann Geld gefordert, so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien. Die Hintergründe für die Tat noch nicht geklärt. „Offenbar hat der Täter gegenüber der Kindergärtnerin angegeben, das Geld für Drogen zu brauchen. Er selbst hat das abgestritten“, sagte Eidenberger. Der Verdächtige soll am Dienstag vernommen werden.

50 Euro erbeutet

Der Mann nahm laut Polizei 50 Euro an sich und ergriff die Flucht. Die Kindergärtnerin alarmierte die Polizei, im Zuge einer Sofortfahndung wurde der 28-Jährige rasch festgenommen und von der 24-Jährigen und einer weiteren Zeugin identifiziert. Der Mann streitet die Tat jedoch ab. Die Kindergartenkinder waren laut Polizei nicht unmittelbar gefährdet, da sie sich zum Zeitpunkt der Tat in einem anderen Raum befanden.