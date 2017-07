Noch immer 8,5 Millarden Schilling in Umlauf

Noch immer sind in Österreich 8,5 Millarden Schilling in Umlauf. Doch zwei Banknoten aus der Schilling-Zeit können nur mehr knapp ein Jahr lang in Euro umgetauscht werden - darunter die 1.000-Schilling-Banknote „Erwin Schrödinger“.

OeNB

Der 1.000-Schilling-Schein (Wert etwa 73 Euro) sowie die 500-Schilling-Banknote „Otto-Wagner“ werden von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nur mehr bis 20. April 2018 umgetauscht. Derzeit sind noch Banknoten dieser beiden Varianten im Wert von 1,5 Mrd. Schilling (110 Mio. Euro) nicht an die Nationalbank retourniert worden.

Schilling-Tasuch bei Nationalbank oder im Bus

Insgesamt macht der noch ausständige Schilling-Bestand rund 8,5 Mrd. Schilling aus, teilte die Nationalbank zu Beginn der nächsten Euro-Info-Tour mit. Von 5. Juli bis 22. September 2017 bietet die OeNB an zahlreichen Stationen die Möglichkeit, Schillingbestände umzutauschen. Das ganze Jahr über ist der Schilling-Tausch in der Nationalbank am Otto-Wagner-Platz möglich.

OeNB

Den Auftakt macht die Euro-Info-Tour in Wien am Michaelerplatz. Neben dem kostenlosen Schilling-Euro-Tausch und Informationen zu den Sicherheitsmerkmalen der Euro-Banknoten, können sich die Besucherinnen und Besucher in der „Euro-Info-Straße“ über die Kernaufgaben der OeNB – Preisstabilität, Finanzmarkstabilität, Bargeld und Zahlungsverkehr – informieren.

Link: