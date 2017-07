Kindergarten-Studie: Ministerium in der Kritik

Die viel beachtete Kindergartenstudie des Islamforschers Ednan Aslan dürfte vom Integrationsministerium bearbeitet worden sein. Das legt ein Bericht des „Falter“ nahe. Demnach nahmen Beamte auch inhaltliche Änderungen vor.

Die Änderungen sollten die islamischen Kindergärten laut „Falter“ möglichst ungünstig darstellen. Dem Magazin liegt das Word-Dokument inklusive Korrektur-Modus vor. Demnach wurden etwa Passagen, wo die Qualifikation der Pädagogen gelobt wurde, gestrichen und umgedeutet. Die Rede ist von über 900 Änderungen durch zwei Beamte.

ORF

Ein weiteres Beispiel: Aslan schrieb, dass auch muslimische Eltern in den Kindergärten für ihre Kinder „Werte wie Respekt, Gelassenheit, Individualität des Kindes, Hygiene, Zufriedenheit der Kinder, Pünktlichkeit, Liebe, Wärme und Geborgenheit, Selbstständigkeit und Transparenz der Regeln“ suchten. Ein Beamter des Ministeriums formuliert stattdessen: „Besonders wichtig ist ihnen (den Eltern, Anm.), dass den Kindern islamische Werte vermittelt werden“.

Aslan sieht „wissenschaftliche Diffamierung“

Aslan verteidigte sich gegen Kritik an seiner Studie: „Ich stehe hinter dem Bericht bis auf den letzten Punkt.“ Jene inhaltlichen Änderungen, die von Beamten des Integrationsministeriums vorgenommen worden seien, seien von ihm persönlich angeordnet worden: „Ich würde niemandem erlauben, mir für meine Arbeit Anweisungen zu geben.“

Die Vorwürfe, wonach die Studie vom Ministerium überarbeitet worden sei, stellen für Aslan eine „wissenschaftliche Diffamierung und persönliche Beleidigung“ dar. Man habe den Bericht ergänzen müssen, „um weitere Komplikationen zu vermeiden“. Was er damit genau meint, sagte Aslan nicht. Der Wissenschafter war im Zusammenhang mit der Studie in Kritik von muslimischen Organisationen geraten und soll auch Klagsdrohungen ausgesetzt gewesen sein. Gegenüber dem Falter hatte sich Aslan zunächst überrascht gezeigt, dass auch inhaltlich in die Studie eingegriffen worden sei.

Kurz wusste laut Sprecher nichts von Änderungen

Die Studie wurde vom Integrationsministerium in Auftrag gegeben. Ein Sprecher von Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass sein Chef nichts von den Änderungen gewusst habe. Der für Kindergärten zuständige Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) will nach dem „Falter“-Bericht zunächst abwarten. Allerdings versicherte er am Dienstag: „Wenn das auch nur im Ansatz stimmt, bin ich ehrlich bestürzt.“

ORF

Neue Studie im Herbst

Die Erhebung über die Islamkindergärten sorgte 2015 für Debatten - und eine Verstimmung zwischen Integrationsministerium und Wiener Rathaus. Nachdem ein - später als Vorstudie titulierter - Text öffentlich bekannt geworden war, zitierte Kurz die beiden zuständigen Wiener SPÖ-Stadträtinnen zu sich. Der damalige Medientermin verlief wenig harmonisch.

Die damals für Jugend bzw. Bildung zuständigen Stadträtinnen Sonja Wehsely und Sandra Frauenberger urgierten Fakten und übten Kritik an pauschalen Urteilen. Kurz versicherte jedenfalls: „Es hat sich aus meiner Sicht dargestellt, dass es Probleme gibt.“ Die Gefahr, dass Parallelgesellschaften „herangezüchtet“ würden, bestehe - da Kinder religiös und ethnisch getrennt in Kindergruppen betreut würden.

Die Rathaus-Politikerinnen versicherten, dass man gemeinsam gegen Radikalismus und Extremismus kämpfen wolle. Leider seien Kurz und Aslan die Namen von konkreten Kindergärten, die angeblich sofort geschlossen hätten werden sollen, schuldig geblieben, wurde beklagt. Trotz aller Dissonanzen einigte man sich auf ein gemeinsames Vorgehen: Eine Studie soll das Thema umfassend erörtern. Sie soll bis Herbst 2017 vorliegen und von insgesamt sechs Autoren - darunter auch Aslan - erarbeitet werden.

Religionsleitfaden für private Träger in Arbeit

Außerdem erstellt die Stadt derzeit einen Religionsleitfaden für private Träger. Dieser soll - ergänzend zum Bildungsplan - konkrete Vorgaben machen, wie religiöse Inhalte adäquat zu vermitteln sind. Das Handbuch wird im Herbst präsentiert, kündigte Czernohorzsky zuletzt an - mehr dazu in Religionsleitfaden für Kindergarten kommt.

Link: