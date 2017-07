Luftburg vor 40 Jahren in Wien erfunden

Es ist eine Erfindung, die viele Kinder glücklich macht: Die Luftburg ist 40 Jahre alt. Im Jahr 1977 ist sie erstmals öffentlich aufgestellt worden. Erfunden hat sie die Unternehmerin Elisabeth Kolarik - aus der bekannten Praterfamilie.

„Als kleines Kind bin ich gern im Gitterbett gesprungen und dieses Springen ist irgendwo geblieben“, sagt Kolarik gegenüber Radio Wien. Ihre Idee sei eigentlich eine „Luftmatratze, auf der man auch springen kann“ gewesen. Eines Tages habe sich die Gelegenheit ergeben. Kolarik ist auf jemanden aufmerksam geworden, „der so Heißluftballons näht, der mir also so eine Luftmatratze nähen könnte, die dicker ist und auf der man springen kann“.

Als ihre Tochter geboren wurde, hat Elisabeth Kolarik diesen Heißluftballonhersteller kontaktiert. "Und der hat gesagt, er könnte mir so etwas nähen, wenn ich es haben will. Es war ein Engländer, mein Englisch war nicht so gut, aber wir haben uns so weit verstanden. Ich habe ihm das aufgezeichnet, wie so etwas ausschauen könnte.“ Und so ist die zwei mal vier Meter große Hüpfburg, die für das Kinderzimmer gedacht war, bestellt worden.

Am Anfang war ein Fehler

Allerdings passierte ein Fehler. In England wird nämlich nicht in Metern gemessen, sondern in Inch. Die bestellte Luftburg war dann nicht zwei mal vier Meter hoch, sondern acht mal elf. „Ich habe Erinnerungen, dass ich wirklich stundenlang in der Luftburg gesprungen bin und es besonders geliebt habe, wenn es geregnet hat und wir da immer herumgerutscht sind und wild gehüpft sind und ja nicht wollten, dass die Luftburg ausgeblasen wird“, erinnert sich Tochter Marianne.

Zilk an Erfolg beteiligt

Was eigentlich für das Kinderzimmer gedacht war, ist 1977 zu einer öffentlichen Attraktion geworden. Mitbeteiligt daran war der damalige Bürgermeister Helmut Zilk, der sich an Elisabeth Kolariks Vater gewandt hat. Angeblich mit folgenden Worten: "Du Karl, ich brauche da was für den Rathausplatz, das ist so eine Betonwüste, das ist so schiarch. Für Kinder irgendwas, aber keine Viecher, hast nicht irgendeine Idee?“

Und der Vater hat seine Tochter gefragt. So hat Elisabeth Kolarik bald darauf ihre Luftburg auf dem Rathausplatz aufgestellt. „Ich habe so viele Kinder gehabt, die so glücklich waren und da war eben der Auftrag, dass ich noch mehrere von diesen Burgen brauche.“ Bis heute entwirft sie gemeinsam mit ihren Kindern neue Designs für Luftburgen, die sie dann produzieren lässt, denn für sie ist ganz klar: „Springen ist etwas, was immer Freude bereitet.“

Größte Luftburg kostet 9.600 Euro

Heute gibt es „insgesamt 92 Luftburgen zum Kaufen und Ausborgen“, heißt es von der Pressesprecherin der Kolariks Freizeitbetriebe. Die kleinste Luftburg inklusive Motor kostet 550 Euro, für das größte Modell mit Rutsche (14 mal 12 Meter), muss man 9.600 Euro investieren. Billiger kommen Eltern oder Vereine beim Mieten davon: dass kleinste Modell kostet für einen Tag 90 Euro, die größte Luftburg 210 Euro.

