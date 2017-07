Grillverbot weiter aufrecht

Das Grillverbot wird nicht aufgehoben. Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer sind also weiter nicht erlaubt. Auch das Feuerentzünden im Wald ist verboten. Die Situation habe sich nicht entschärft, heißt es von der Stadt.

Seit 21. Juni gilt in der ganzen Stadt ein Grillverbot für alle öffentliche Plätze - mehr dazu in Hitze: Stadt verhängt Grillverbot. „Die Wettervorhersage sagt uns in den nächsten Tagen ein sehr heißes Wetter voraus. Das bisschen Regen, das in den letzten Tagen war, hat die Situation nicht entschärft. Das Grillverbot bleibt bis auf weiteres aufrecht“, sagt Forstdirektor Andreas Januskovecz gegenüber Radio Wien.

ORF/Rieger

Grillplatzmeister kontrollieren Verbot

Konkret ist „das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich im Gebiet der Stadt Wien“ verboten. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist gestattet. Die Stadt Wien mahnte aber angesichts der Trockenheit bei Grillen im Freien zu besonderer Vorsicht - mehr dazu in 500 Verletzte beim Grillen jedes Jahr.

Die Grillplätze und Grillzonen im Donauinselbereich werden von der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) kontrolliert. Die Grillplätze in Wienerwald-nahen Gebieten des Forstbetriebs werden von Förstern der MA 49 streng kontrolliert, im Draschepark in Liesing achten Mitarbeiter der MA 42 auf die Einhaltung des Grillverbots. Überall unterstützen die Grillplatzmeister die Kontrollen.

