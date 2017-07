Wasserleiche in Seestadt: Mann mit Rad gestürzt

Der Tod jenes Mannes, der am 20. Juni im See der Seestadt Aspern gefunden wurde, scheint geklärt. Laut Obduktion ist der obdachlose Mann ertrunken. Die Polizei geht von einem Unfall mit dem Fahrrad aus.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, denn die gerichtsmedizinische Obduktion hat ergeben, dass der 53-Jährige ertrunken ist. „Wir gehen nicht von Fremdverschulden aus“, bestätigt Polizeisprecher Patrick Maierhofer einen Bericht des „Kurier“. Laut Ermittlern soll der Mann mit einem Fahrrad gestürzt und dann in den See gefallen sein.

Mehrere Jugendliche hatten am 21. Juni den regungslosen Mann im Wasser treiben gesehen. Sie verständigten die Polizei. Doch die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen - mehr dazu in Wasserleiche in Seestadt Aspern gefunden.

Mann trug nur Fahrradhelm und kurze Hose

Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt nur einen Helm und eine Skaterhose. Bei dem Toten handelte sich um einen 53-jährigen Österreicher, der keinen aufrechten Wohnsitz hat. Der Obdachlose soll auch keinen Sachwalter gehabt haben.

