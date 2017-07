Eis mit Prosciutto: Eis-Festival im Augarten

Heiß soll es an diesem Wochenende werden. Genau das richtige Wetter für das zweite Eis-Festival am Samstag und Sonntag in Wien, diesmal im Augarten. 15 Eissalons verkosten mitunter extravagante Sorten, etwa Eis mit Prosciutto.

Ein Eis-Burger oder mit frischem Prosciutto verfeinertes Zuckermeloneneis: Der Trend zu außergewöhnlichen Eissorten hält in Wien seit Jahren an. Aber beim zweiten „Ice Cream Festival“ lässt sich mit Sicherheit noch die eine oder andere Neuheit entdecken. Verkostet werden zum Beispiel promillehältige Sorten, von Rum Orange bis hin zu Melon Sour. Aber auch Sesam-Feige oder American Dream (Erdnuss mit Haselnuss Praline) können probiert werden. Im Angebot sind auch veganes oder laktosefreies Eis und Frozen Yoghurt.

30.000 Besucher im Vorjahr

„Der Fokus liegt dieses Jahr noch mehr auf dem Thema Eis“, so Veranstalter Patrik Gräftner. Es gibt mehr Eisstandeln sowie weniger Food Trucks und Getränkeversorger als bei der Premiere im Vorjahr im Burggarten. Bei allen Anbietern gibt es eine Probierkugel zu einem günstigen Preis, denn die Besucher sollen „möglichst viele Sorten von möglichst vielen Anbietern durchkosten“, so Gräftner.

Den Rahmen rund ums Eis-Festival bildet Swing Musik, Kinderschminken und ein Wasserspritzen-Areal. Das Festival im Augarten beim Flakturm beginnt an beiden Tagen jeweils um 10.00 Uhr, am Sanstag endet es um 21.00 Uhr, am Sonntag um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Vorjahr sind laut Veranstalter 30.000 Menschen zum Festival gekommen - mehr dazu in Erstes Eisfestival im Burggarten.

Grillfestival in der Marx Halle

Erstmals finden in Wien an diesem Wochenende die Vienna Barbeque Days statt. Start war bereits am Freitag, noch bis Sonntag gibt es unter anderem „Mitmachgrillen“ an rund 60 Grillplätzen. Eine Reservierung ist notwendig, und das Grillgut muss man selbst mitbringen, Besteck und Brot werden zur Verfügung gestellt.

Für Grillfaule gibt es Speisen und Getränke bei mehreren Food Trucks - selbstverständlich viel Gegrilltes. Zudem zeigen Grillweltmeister in Shows ihr Können, darunter etwa Adi Bittermann und Adi Matzek. Aber auch nach neuen Meistern wird gesucht: 30 Teams aus acht Ländern treten in einem Wettbewerb gegeneinander an.

