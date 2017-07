Freundin und Sohn getötet: Polizist vor Gericht

In Wien steht heute ein Polizist vor Gericht, der im Oktober des Vorjahres seine schwangere Freundin und seinen kleinen Sohn getötet haben soll. Dem 24-Jährigen droht lebenslange Haft. Mit einem Urteil wird am Nachmittag gerechnet.

Die Verhandlung ist derzeit nur für einen Tag anberaumt. Der 24-Jährige muss sich wegen zweifachen Mordes und wegen des Verbrechens des Schwangerschaftsabbruches ohne Einwilligung der Schwangeren verantworten. Der 24-Jährige ist geständig, sein Freundin und sein Kind getötet zu haben.

„Wir sind Realisten genug, dass wir davon ausgehen, dass ein Schuldspruch zu fällen sein wird und es letztlich um die Strafzumessung gehen wird“, sagte Verteidigerin Iris Augendoppler gegenüber „Wien heute“. Für den Angeklagten geht es um zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Laut einem Gutachten war er zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig - mehr dazu in Mordverdächtiger Polizist zurechnungsfähig.

25-Jährige mit Dienstwaffe erschossen

Am 2. Oktober 2016 soll der Polizist seiner schwangere 25-jährige Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten mit seiner Dienstwaffe in den Kopf geschossen haben. Um keinen Verdacht zu erwecken, schrieb er der Mutter seines Opfer eine SMS, da diese intensiven Kontakt pflegten.

Am Tag darauf soll der Mann den gemeinsamen damals knapp zweijährigen Sohn erwürgt haben. Beide Leichen versteckte er laut Anklage zunächst im Keller und vergrub sie dann in seiner steirischen Heimat Trofaiach. Dorthin führte er die Ermittler, als sie ihm auf die Spur kamen - mehr dazu in Polizist tötet Schwangere und Sohn.

Tat offenbar seit Wochen geplant

Seine Freundin sei „krankhaft eifersüchtig“ und „kontrollierend“ gewesen, sagte der Angeklagte nach seiner Festnahme, wobei er seit Ende Juni 2016 eine Affäre zu einer anderen Frau pflegte, die er über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte. Als Motiv für das Erwürgen des Buben führte er bisher „Mitleid“ ins Treffen. Er habe diesem ersparen wollen, ohne Mutter aufzuwachsen und seinen Vater im Gefängnis zu wissen.

Der Polizist dürfte die Tötung der 25-Jährigen seit Wochen geplant gehabt haben. Über das Handy googelte er etwa Begriffe wie „Genick brechen“, wie die Ermittler herausfanden. Den ersten Tötungsversuch dürfte er am 26. September 2016 unternommen haben. Er soll seine Freundin gewürgt haben, sie konnte sich jedoch befreien und der 24-Jährige versicherte, ein Blackout gehabt zu haben. „Es tut mir unendlich leid was da passiert ist ich hab selber Angst vor mir!“, schrieb er in seiner SMS an sie ohne Punkt und Komma.

„Lücke in unserem Herzen“

„Nichts auf dieser Welt kann diese Tat erklären oder entschuldigen“, schrieb die Schwester der 25-Jährigen kurz danach in einem Facebook-Posting. „Es kann sich niemand vorstellen, welche Lücke in unseren Herzen nun entstanden ist.“ Der Angeklagte sei "die große Liebe ihres Lebens“ gewesen und sie habe ihn immer unterstützt. Man habe den 24-Jährigen in die Familie aufgenommen - „er hat unser Vertrauen genossen“. Dieses Vertrauen habe er „auf die schlimmste erdenkliche Weise missbraucht“ - mehr dazu in Doppelmord: Schwester dankt auf Facebook.

Seit Oktober 2015 im Polizeidienst

Das Paar lernte sich im Jänner 2014 über ein Dating-Portal kennen, nur ein halbes Jahr später wurde die 25-Jährige schwanger. Als der 24-Jährige im Oktober 2015 in den Polizeidienst übernommen wurde, fehlte ihm zunehmend Zeit für seine kleine Familie. Die gebürtige Kärntnerin konnte sich nach dem Umzug nach Wien nur schwer einleben, sie wollte mehr Aufmerksamkeit von ihrem Lebensgefährten, der dieses Verhalten als „lästig“ empfand. Dennoch kam er dem Wunsch der Frau nach einem zweiten Kind nach, sie wurde erneut schwanger.

Als die Frau im Sommer 2016 den Führerschein in ihrer Kärntner Heimat machen wollte, zog sie samt Kind für eine Zeit lang zu ihren Eltern. Nur einen Tag nach ihrer Abreise suchte der 24-Jährige bereits auf einem Dating-Portal nach anderen Frauen. Er begann eine Affäre mit einer Jungen Frau und ließ sie im Glauben, dass er auch Single sei. Gegenüber seiner Freundin behauptete er, sie sei lediglich eine Arbeitskollegin.

Axt und Müllsäcke im Baumarkt gekauft

Nur vier Tage nach der ersten Attacke im September kaufte der 24-Jährige bei einem Baumarkt eine Axt und Müllsäcke und versteckte sie unter dem Bett. Laut Anklage sollten sie zur Entsorgung der Leiche dienen. Seine Freundin entdeckte die Sachen, der Angeklagte stellte sich jedoch auf Nachfragen dumm; er wisse nicht, was er gekauft habe. Die Frau gab die Sachen dem Baumarkt zurück.

Die Polizei wurde von der Mutter und einer Freundin der getöteten Frau alarmiert. Diese machten sich zunehmend Sorgen, weil sie sich nicht mehr gemeldet hatte. Trotz im Stiegenhaus und im Aufzug entdeckter Blutspuren wurden die Beamten aber zunächst nicht tätig, sodass der 24-Jährige genügend Zeit hatte, um die Leichen von Wien nach Trofaiach zu bringen und dort zu verstecken.