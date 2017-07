Welterbe: Entscheidung erst am Donnerstag

Kommt das historische Zentrum Wiens auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten? Darüber wird das UNESCO-Welterbekomitee nun doch erst am Donnerstag entscheiden. Anlass ist das umstrittene Heumarkt-Hochhausprojekt.

Eine Entscheidung war zunächst für Mittwochnachmittag erwartet worden. Die Sitzung wurde am Abend jedoch beendet, bevor Wien behandelt wurde. Die Tagung des UNESCO-Welterbekomitee wird am Donnerstag um 9.30 Uhr fortgesetzt. Die Welterbestätte Wien ist nach Tansania der zweite Tagesordnungspunkt.

Isay Weinfeld&Sebastian Murr

Rote Liste als Vorstufe zur Welterbe-Aberkennung

Bis zum 12. Juli diskutiert das Komitee im südpolnischen Krakau derzeit über gefährdete Orte sowie die Aufnahme neuer Natur- und Kulturstätten in die begehrte UNESCO-Liste. Aller Voraussicht nach wird das Komitee die Aufnahme der Wiener Altstadt in die „World Heritage List in Danger“ beschließen. Die sogenannte Rote Liste ist eine Vorstufe zur möglichen Aberkennung des Prädikats „Weltkulturerbe“, das der Innenstadt 2001 verliehen wurde.

Anlass dafür ist das umstrittene Bauprojekt am Heumarkt-Areal, wo ein 66 Meter hoher Wohnturm errichtet werden soll, der das Innenstadtensemble nach Ansicht der UNESCO maßgeblich beeinträchtigt - mehr dazu in UNESCO tagt: „Rote Liste“ für Wien droht.

Gefährdet wird die Kernzone der Welterbestätte Wien aus Sicht der UNESCO auch durch „unzureichenden Planungsinstrumente“, die das historische Zentrum langfristig schützen sollen, heißt es in einer Stellungnahme - mehr dazu in Heumarkt: Fahrplan steht fest.

Die Ausschlusszonen für Hochhausbauten seien 2014 abgeschafft worden - ohne angemessene Ersatzkontrollinstrumente zu beschließen, wie die UNESCO befindet. Auch der „Masterplan Glacis“ sehe in der Kern- und Pufferzone der Welterbestätte Wien Zonen offensiver städtebaulicher Erneuerung vor. „Die von der Stadt Wien in letzter Minute beschlossene Absichtserklärung (Resolution), keine weiteren Hochhausbauten mehr zu planen, reicht nicht als langfristige, gesetzliches Grundlage, um glaubwürdig die Welterbestätte zu schützen“, stellt man unmissverständlich klar.

Links: