KAV: Künftige Struktur soll präsentiert werden

Nach langen Diskussionen steht nun offenbar die künftige Verwaltungsstruktur für den Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) fest. Heute Mittag soll sie präsentiert werden. Seit dem Rauschschmiss des Chefs herrscht im KAV Unruhe.

Dem Vernehmen nach wird es demnächst eine Neuauschreibung für die Unternehmensführung geben, die sich dann auch um die weiteren Schritte kümmern soll. Vom bisherigen Direktor Udo Janßen hatte sich die Stadt im März getrennt - mehr dazu in Trennung von Janßen: „Vertrauen verloren“.

Nach dem von extern geholten Manager Janßen könnte es nun wieder eine interne Besetzung geben. Interesse wird Michael Binder nachgesagt, derzeit einer der drei interimistischen Leiter des KAV. Mögliche Kandidaten wären auch die ehemalige ELGA-GmbH-Chefin und ärztliche Leiterin des KAV Susanne Herbek oder der vor Janßen nicht zum Zug gekommene Christian Sebesta aus dem Donauspital.

Mitarbeiter bleiben bei Stadt angestellt

In den vergangenen Monaten ist intern viel über die künftige Struktur des KAV diskutiert worden. Fest steht bereits: Das ärztliche und pflegerische Personal soll auch künftig bei der Stadt Wien angestellt bleiben. Das war das Ergebnis einer Enquete des SPÖ-Klubs, bei der die SPÖ-Linie in der Frage festgelegt wurde - mehr dazu in KAV: Mitarbeiter bleiben bei Stadt angestellt.

Eine Privatisierung bzw. Ausgliederung des KAV dürfte damit vom Tisch sein. Das Szenario jetzt: eine öffentlich-rechtliche Struktur für den KAV, er soll also dem öffentlichen Interesse dienen und dabei im Eigentum der Stadt bleiben. Geeinigt hatte man sich bei der Enquete auch darauf, dass das Management erstmals echte Kompetenzen für Personal und Finanzen bekommen soll.

