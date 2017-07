Rote Liste der UNESCO: Vassilakou will nachhaken

Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) bedauert die Entscheidung der UNESCO, das mit dem Prädikat Weltkulturerbe versehene historische Zentrum Wiens auf die Rote Liste zu setzen. Sie will „falsche Infos“ korrigieren.

„Die UNESCO hat bereits im Frühjahr eindeutig mitgeteilt, dass, wenn die Widmung für das sogenannte Heumarkt-Areal beschlossen wird, Wien auf die Rote Liste gesetzt wird. Insofern ist das eine Entscheidung, von der wir wussten. Es ist bedauerlich, dass die Auffassungsunterschiede mit der UNESCO weiter bestehen“, sagte die Ressortchefin.

Isay Weinfeld&Sebastian Murr

„Innenstadt ist tipptopp saniert“

Die UNESCO sei leider nicht auf den Umstand eingegangen, dass das betreffende Hochhaus überarbeitet wird. Es werde zudem ignoriert, dass es sich am Heumarkt bereits um einen Hochhausstandort handle und sich in der Umgebung bereits andere höhere Hochhäuser befinden würden: „Und es wird ignoriert, dass mit dem betreffenden Projekt eine wesentliche Verbesserung des öffentlichen Raums erreicht wird. Auch die Kulturinstitution Eislaufverein wird abgesichert“, so Vassilakou.

Wien wird sich laut Vassilakou bemühen, dass das historische Zentrum wieder von der Roten Liste genommen wird: „Ziel ist, die falschen Informationen zu korrigieren.“ So sei etwa geplant, die Bauordnungsnovelle, die demnächst bevorstehe, zu übermitteln. Mit dieser werde der Schutz von historischen Häusern verstärkt - der in Wien schon jetzt sehr ausgeprägt sei: „Die Innenstadt in Wien ist tipptopp saniert, die Gebäude werden weiterhin genutzt.“ Gleichzeitig müsse es aber möglich sein, dass etwas Neues entstehe.

Dialog mit UNESCO „schwierig“

„Für mich ist der Dialog wichtig“, beteuerte die Stadträtin. Jener mit der UNESCO sei jedoch schwierig, da die Möglichkeiten dazu veraltet und starr seien: „Es ist kaum möglich, den eigenen Standpunkt direkt zu vertreten. Es ist nicht möglich, dass man sich bewegt und zu gemeinsamen Auffassungen findet.“ Stattdessen würden dieselben Vorgaben immer wieder wiederholt, die „im Übrigen sehr schwer vereinbar sind mit den Bedürfnissen von Millionenmetropolen“, wie Vassilakou versicherte.

NEOS: „Planloses Vorgehen“

„Die rot-grüne Stadtregierung hat mit ihrem vollkommen planlosen Vorgehen diese Auszeichnung aufs Spiel gesetzt – jetzt hat sie die Rechnung dafür präsentiert bekommen“, sagt NEOS-Wien-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger. Sie fordert eine Einbindung der Bevölkerung in die Debatte über die Bedeutung des Weltkulturerbes für Wien: „Wir schlagen einen Bürgerrat vor, der den Wert und die Relevanz des Weltkulturerbes bewertet.“ Der Weltkulturerbestatus sei zu wichtig.

IG-Autoren fordern Erhalt des Welterbestatus

„Die Zeit für Ausflüchte ist endgültig zu Ende, es müssen Verhältnisse geschaffen werden, die den Erhalt des Weltkulturerbestatus garantieren“, forderte IG-Autoren-Geschäftsführer Gerhard Ruiss bereits in einer Aussendung am Mittwoch.

„Dieses blamable Ergebnis einer sich bei der Bewilligung des Heumarkt-Projektes an Sachverhalten nicht interessiert zeigenden Wiener Stadtpolitik hat sich schon lange vorher abgezeichnet“, urteilte Ruiss. Anstatt sich den Tatsachen zu stellen, habe die Stadtregierung „zu einer Wunschvorstellung nach der anderen gegriffen“.

Links: