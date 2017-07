„Bim“-Unfall: Baby trotz Notkaiserschnitts gestorben

Nach dem schweren Straßenbahnunfall in Wien-Simmering, bei dem eine schwangere Frau ums Leben kam, ist in der Nacht auch ihr Baby verstorben. Es wurde zuvor per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht.

„Trotz aller Bemühungen des Teams der Neonatologie ist das Baby in der Nacht an den Unfallfolgen verstorben. Auch beim Team herrscht große Betroffenheit“, so ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes (KAV) gegenüber Radio Wien.

Die Frau war mit ihrem 18 Monate alten Kind auf dem Arm in der Simmeringer Hauptstraße vor eine Garnitur der Linie 71 gelaufen - mehr dazu in Schwangere nach Unfall tot: Notkaiserschnitt. Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und starb wenig später im Krankenhaus. Der Bub kam mit Knochenbrüchen davon. Ihm ging es am Freitag zumindest körperlich besser.

Straßenbahn übersehen

Die Mutter dürfte die nahende Straßenbahn der Linie 71 nicht gesehen haben, sie stieg unmittelbar davor auf die Straße, so Daniel Amann, Sprecher der Wiener Linien. Der Lenker leitete noch eine Notbremsung ein, erfasste Frau und Kind aber trotzdem. Der Fahrer erlitt bei dem Vorfall einen Schock.

ORF

Sowohl die Mutter als auch das Kleinkind wurden von der Rettung erstversorgt. Die Frau wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, den kleinen Buben brachte man im Krankenwagen dorthin. Die Mutter starb im Spital, Angehörige wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Laut Wiener KAV hatten Ärzte und Pfleger verzweifelt um das Leben des Babys gekämpft. Die Schwangerschaft war so weit fortgeschritten, dass zumindest theoretisch Überlebenschancen bestanden hätten. Das Team habe bis zuletzt gehofft und alles versucht, aber letztendlich verloren.