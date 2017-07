Gelsenplage könnte heuer ausbleiben

Sie sind die lästigen Begleiterscheinungen des Sommers: Die Gelsen. Doch heuer sind sie seltener in Wien und Umgebung anzutreffen. Laut Experten könnte die Gelsenplage in diesem Jahr aufgrund des niederschlagarmen Frühjahrs ausbleiben.

Juni und Juli sind normalerweise die gelsenstärkste Zeit. Lässt man da an einem lauen Abend ein Fenster geöffnet und das Licht an, hat man in absehbarer Zeit oft zusätzliche, lästige „Haustiere“ und das charakteristische Surren im Ohr.

In den Sommermonaten quält meist die Überschwemmungsgelse. Sie lebt nur einige Wochen, sticht aber besonders viel - nicht nur bei Dämmerung, sondern den ganzen Tag über. Durch das Ausbleiben von Hochwasser und Starkregen ist die Population aber klein geblieben, erläuterte der Biologe Gernot Walder. Durch viel Niederschlag beziehungsweise Hochwasser werden Gelsenlarven normalerweise bergab, ins Tal geschwemmt.

colourbox.de

Schneedecke schützt Larven

Auch der schneearme Winter spielt eine Rolle: Ohne Schneedecke sind die Gelsenlarven dem Austrocknen und Fressfeinden ausgeliefert. Aus demselben Grund gibt es heuer auch weniger Schmetterlinge.

Unter den 40 Gelsenarten, die bei uns heimisch sind, gibt es einige das ganze Jahr hindurch. Das Brut-Verhalten ist sehr unterschiedlich, daher ist das Auftreten schwer zu prognostizieren. Doch laut Walder ist das Aktivitätsmaximum Ende Juni bis Mitte September und derzeit sieht es nicht danach aus, dass sie sich rasant vermehren würden.

Infektionsgefahr gering

Gelsen sind zwar lästig, aber in unseren Breitengraden relativ ungefährlich. Die Infektionsgefahr ist gering. Im Fall des West-Nil-Virus mit grippeähnlichen Symptomen etwa gab es im Vorjahr weniger als zehn Fälle. Diese traten alle in Wien und Umgebung auf. Laut Walder sind dafür vermutlich geografische Gründe verantwortlich: Das Virus dürfte über Osteuropa nach Wien gekommen sein.

Zecken dagegen sind weit weniger wettersensibel, und sie sind ganzjährig unterwegs. Laut Experten dürfte es heuer ein durchschnittliches Zeckenjahr werden.

Link: