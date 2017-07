Bundespräsident eröffnet Kinderuni

Die „KinderuniWien“ bietet ab heute mehr als 430 Lehrveranstaltungen für rund 4.000 Kinder. Zum Auftakt der 15. Auflage hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen die erste Vorlesung zum Thema Heimat.

„Wien, Österreich, Europa, Welt – Was ist meine Heimat?“: Unter diesem Titel diskutiert Van der Bellen am Vormittag mit Kindern, wo Heimat ist und was sie ausmacht. Die folgenden Kurse der 15. „Kinderuni“ enthalten dann so unterschiedliche Themen wie Roboter programmieren, eine eigene Stadt aus Karton bauen, ein Teddybären-Krankenhaus besuchen und eigene Comics zeichnen. Dabei wird etwa den Fragen nachgegangen, warum uns eine Brücke tragen kann oder wie eine Narkose funktioniert - mehr dazu in Anmeldestart für Kinderuni.

Kinderbüro Universität Wien/Thomas Preiss

„Kinder, die sonst gar keinen Zugang hätten“

Rund 4.000 Kinder von sieben bis zwölf Jahren sind angemeldet, Restplätze werden an den jeweiligen Standorten vergeben. An sechs Wiener Universitäten und einer Fachhochschule werden rund 600 Wissenschaftler den jungen Studenten bis 22. Juli Rede und Antwort stehen.

Dann bekommen die jungen Absolventen die Sponsionsurkunde im Großen Festsaal der Universität Wien überreicht. Die „KinderuniWien“ gibt es seit 2003. Sie ist mittlerweile eines der größten Projekte Europas, um Kindern Wissenschaft nahezubringen.

Mit den Lehrveranstaltungen im Sommer soll den Kindern das Unileben näher gebracht werden, wie Christa Schnabl, Vizerektorin der Universität Wien, erklärte: „Man kann anhand der nächsten Generation sehen, was interessiert die Kinder, welche Themen werden für sie in der Zukunft relevant sein, und man kann damit Kinder auch an die Universität heranführen, die sonst gar keinen Zugang hätten" - mehr dazu in 15 Jahre Kinderuni: Große Nachfrage bei Kursen.

