Catchen erlebte Neuauflage im Prater

Catchen hat in Wien Tradition: Bis 1997 waren die Catch-Veranstaltungen am Heumarkt Volksfeste. Die ersten Kämpfe in Wien wurden Ende des 19. Jahrhunderts im Prater veranstaltet. Genau dorthin kehrte das Catchen am Samstag zurück.

Einer hat den Sprung in die Gegenwart geschafft: Michael Kovac hat schon in vor 20 Jahren am Heumarkt gekämpft und seither mehr als 1.000 Kämpfe bestritten. Heute betreibt der 45-Jährige eine Wrestling-Schule. Beim Revival im Zelt des Zirkus Louis Knie kämpfte er gegen den amtierenden Europameister, Iestyn Rees.

zurück von weiter

„Großer Bauch zählt im Ring mehr als Muskeln“

Catchen ist neben Körperbeherrschung und hoher Schmerztoleranz vor allem Show - in fast jedem Kampf gibt es den Guten und den Bösen. Wer obenauf ist, ändert sich mehrmals. So bleibt die Spannung aufrecht.

Das Zirkuszelt wurde für das Revival zu einem Ring umfunktioniert. Insgesamt reisten 18 Wrestler an. Sie alle sind Mitglieder der European Wrestling Association (EWA). Einer von ihnen ist Demolition Davies. Er wiegt stolze 180 Kilogramm und gilt als der schwerste Wrestler Europas. „Der große Bauch zählt im Ring mehr als Muskeln“, meinte er einige Tage vor dem Kampf in einem Interview mit der „Wiener Zeitung“.

ORF

Vielleicht Neuauflage im kommenden Jahr

Das Pratercatchen war ausverkauft. 500 Besucherinnen und Besucher wollten sich die Show nicht entgehen lassen. Nächstes Jahr soll im Prater gleich mehrere Tage gecatcht werden, sagen die Initiatoren Stefan Sittler-Koidl und Marcus Vetter. Zurück zu Heumarkt-Legende Michael Kovac: Er ist seit Samstag Europameister im Schwergewicht.

Links: