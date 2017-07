UETD: Einreiseverbot „undemokratisch“

Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) bezeichnet das gegen den türkischen Wirtschaftsminister verhängte Einreiseverbot als „undemokratisch“. Die geplante Veranstaltung in Wien-Liesing wird aber stattfinden.

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte das Einreiseverbot gegen den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci damit begründet, dass der türkische Minister „ausschließlich zum Zwecke eines öffentlichen Auftritts“ hierherkommen wolle: „Es besteht Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich.“ - mehr dazu in Einreiseverbot für türkischen Minister (news.ORF.at)

TV-Hinweis: „Wien heute“, 10.7.2017, 19.00 Uhr, ORF2 und danach online unter tvthek.ORF.at.

„Wie Zeybekci die Sicherheit gefährden soll, das weiß ich wirklich nicht. Das ist eine unklare Aussage von Kurz“, meinte dazu UETD-Austria-Sprecher Ramazan Aktas. Er sprach gegenüber „Wien heute“ auch von einer "undemokratischen und „populistischen Haltung“.

ORF

Weltweite Veranstaltungen zu Putschversuch

Die in mehreren europäischen Ländern vertretene UETD steht der türkischen Regierungspartei AKP nahe. Zeybekci sollte am kommenden Sonntag im Rahmen einer von UETD-Austria ausgerichteten Veranstaltung in Liesing über den Putschversuch vor einem Jahr in der Türkei sprechen. Der Minister habe den Putsch damals im Parlamentsgebäude in Ankara selbst miterlebt.

„Wir wollten diese Veranstaltung nicht nur mit der türkischen Community feiern, sondern auch mit österreichischen Geschäftsleuten. Politiker wurden auch eingeladen“, so Aktas. Die Veranstaltung wird weltweit stattfinden und auch in Wien wie geplant über die Bühne gehen. „Es ist der Tag der Demokratie. Wenn wir sagen, wir unterstützen die Demokratie gegen jeden Putschversuch, dann sind wir dabei“, bekräftigte Aktas.

ORF

Kritik an PKK-Demonstrationen

Gegenüber der APA beklagte er zweierlei Maß Österreichs im Umgang mit den politischen Kräften der Türkei: „Die Stände der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans, Anm.), dieser Terrororganisation, sieht man auf jeder Straße! Diese bekommen eine Erlaubnis - aber Menschen, die für die Demokratie sind, bekommen keine Zusage, mit ihrem Minister zusammen zu sein.“

Einreiseverbot: „Sicherheit gefährdet“ Das Außenministerium verweigert dem türkischen Wirtschaftsminister die Einreise nach Österreich. Er wollte an einer Feier in Wien teilnehmen.

Link: