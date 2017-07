Wiener Linien mit „größter Netzänderung“

Die „größte Netzänderung seit Jahrzehnten“ kündigen die Wiener Linien für September an. Dazu zählen neben der U1-Verlängerung neue Intervalle für die U2 zur Seestadt Aspern und Änderungen bei Straßenbahnlinien.

Ab 4. September soll die Seestadt in den Morgenstunden besser erreichbar sein. Montags bis freitags wird die U2 dann von Betriebsbeginn bis 8.30 Uhr mit jedem Zug in die Seestadt fahren, bisher war es nur jede zweite Garnitur. In der Morgenspitze werde das Intervall bei unter vier Minuten liegen, hieß es am Dienstag von den Wiener Linien.

„Wir müssen noch auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Die Auslastung hat jetzt am Morgen eine Größe erreicht, die es rechtfertigt, mit allen Zügen zu fahren. Wenn das in den Abendstunden auch erreicht ist, dann fahren wir auch dann mit allen Zügen“, sagte Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien, gegenüber „Wien heute“.

Wiener Linien/Thomas Jantzen

U1-Verlängerung mit fünf neuen Stationen

Bereits am 2. September wird die U1-Verlängerung in Favoriten in Betrieb genommen. Die fünf neuen Stationen Troststraße, Altes Landgut, Alaudagasse, Neulaa und Oberlaa kommen dazu. Die U1 wird mit einer Gesamtlänge von 19,2 Kilometern zur längsten U-Bahn-Linie Wiens.

Die für die öffentlichen Verkehrsmittel zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bezeichnete am Dienstag die U1-Verlängerung als „großes Highlight, weil doch Zigtausende Menschen von der Erweiterung des Streckennetzes profitieren werden“. Zur Erweiterung der U-Bahn wird es bei mehreren Buslinien neue Intervalle und längere Betriebszeiten sowie neue Querverbindungen mit U-Bahn-Anbindung geben.

Straßenbahnänderungen in Hietzing und Ottakring

In Hietzing und Ottakring werden im Herbst Linienänderungen bei Straßenbahnen vorgenommen. Die Verlängerungen der Linie 60 zum Westbahnhof und der Linie 10 nach Unter St. Veit – jeweils ab Hietzing – ersetzen die Linie 58 ab 2. September - Straßenbahnlinie 58 wird eingestellt.

Ebenfalls am 2. September gehen die neuen Linienführungen für die Straßenbahnlinien 2 und 44 in Betrieb. Auf dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz werden die westlichen Streckenäste getauscht - die Linie 2 fährt künftig vom Friedrich-Engels-Platz kommend zur neuen Endstelle Dornbach, die Linie 44 dagegen zur neuen Endstation Ottakring - mehr dazu in Straßenbahnenlinien tauschen Endstationen. Die Änderungen im Netz der Wiener Linien sollen keine Zusatzkosten für den Betrieb von Straßenbahnen und Bussen verursachen. Die Fahrscheinpreise bleiben unverändert, wurde am Dienstag versichert.

ÖVP und NEOS sehen „kosmetische Änderungen“

Kritik kam am Dienstag von ÖVP und NEOS. „Eine visionäre Öffi-Strategie sieht definitiv anders aus“, meinte Manfred Juraczka, Klubobmann der Wiener ÖVP, "was tatsächlich passiert, sind oberflächliche, kosmetische Änderungen, voraussichtlich von tonnenschweren Marketingmaßnahmen flankiert.“

Auch NEOS sieht „rein kosmetische Eingriffe“. "Die Neuauflage einer zwei Wochen alten Präsentation ‚größte Änderung seit Jahrzehnten‘ zu nennen ist schon dreist“, hieß es von NEOS-Stadtplanungssprecher Stefan Gara. Die „wirklichen Probleme im öffentlichen Verkehr“ würden weiter nicht ernsthaft angegangen, so Gara.

Link: