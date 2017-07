Wein-Start-Up meldet Insolvenz an

Das Start-Up „Just Taste“ hat Insolvenz angemeldet. 2015 wurde das Unternehmen mit einem Wein-Onlinehandel gestartet, seit Anfang Mai gab es in der Wiener Innenstadt auch ein Lokal für Verkostungen. Betroffen sind 163 Gläubiger.

Wie der KSV 1870 am Dienstag mitteilte hat die Firma damit nach kurzer Zeit ihre Zahlungsfähigkeit eingestanden. Das Unternehmen mit den Geschäftsführern Dietmar Pirolt und Oliver Sartena bietet 600 verschiedene Weine und weitere Delikatessen an und soll fortgeführt werden. Die Verbindlichkeiten betragen 840.000 Euro. Betroffen sind 26 Dienstnehmer und 163 Gläubiger.

Das Gericht prüft derzeit laut Gläubigerschützern noch den Insolvenzantrag. Das Verfahren war Dienstagnachmittag noch nicht offiziell eröffnet. Das Unternehmen bietet im Sanierungsplanvorschlag eine Gesamtquote von 20 Prozent zahlbar in zwei Jahren an.

Konzept „Probieren statt Studieren“

„Just Taste“ hatte am 5. Mai den Weinshop am Stubenring eröffnet. Auch hier wurden rund 600 Weine zum Verkosten, Trinken und Kaufen angeboten. Als Konzept wurde „Weinprobieren statt Weinstudieren" ausgegeben. „Jeder Mensch, egal ob Experte oder Laie weiß, ob ihm ein Wein schmeckt oder nicht. Dazu braucht es keine Belehrung, sondern die Möglichkeit der Verkostung sowie die Freude am Entdecken des eigenen Geschmacks“, wurde Oliver Sartena damals in einer Aussendung zitiert.