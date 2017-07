Die Kunden als Kassierer

Selbst kassieren im Supermarkt oder das Gepäck aufgeben am Flughafen. Immer mehr Tätigkeiten erledigen Kunden selbst. Eine Einsparung beim Personal ist das nicht immer, denn durch die Betreuung der Automaten entstehen neue Posten.

Elf Selbstbedienungskassen gibt es in dieser Merkur-Filiale in der Mariahilfer Straße inzwischen, fast doppelt so viele wie traditionelle Kassen. „Die Beschäftigte, die an der Kassa sitzt und diese Tätigkeit bisher gemacht hat, fällt dadurch weg“, kritisiert Anita Palkovich von der Gewerkschaft für Privatangestellte (GPA-djp).

Mitarbeiter eingespart habe man durch die Selbstbedienungskassen bis jetzt keine, wird bei Merkur betont, nur die Zahl der Kassen habe man so erhöhen können - aber das ohne zusätzliche Mitarbeiter bei den Kassen. Schattenarbeit nennt man die Tätigkeiten, die Firmen an die Kunden delegieren.

Bekanntes Bild im Bankenbereich

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) beobachtet diese Entwicklung schon seit Längerem im Bankenbereich. Dort bringt sie für den Kunden nicht nur mehr Arbeit mit sich, erklärt Maria Ecker vom VKI: „Wenn ich einen Fehler mache beim Eintippen des IBANs, dann muss ich im worst case diesen Schaden tatsächlich selbst tragen.“ Für den Konsumenten steigt also auch die rechtliche Verantwortung.

Gabriele Zgubic von der Arbeiterkammer Wien kritisiert das: „Besonders ältere Menschen haben hier Probleme. Und wenn man dann aber zum Schalter geht und um Hilfe bittet oder dort den Erlagschein einzahlt, dann muss man dafür extra zahlen.“ Bei der Bank Austria beruhigt man. Vor allem ältere Leute würde man kostenlos unterstützen, betont man.

Gepäck einchecken ohne Personal

Selbst ist der Kunde, heißt es auch auf dem Flughafen Wien. Seit Dezember des Vorjahres kann man bei Fluglinien wie AUA und Lufthansa auch sein Gepäck selbst einchecken. 16 „normale“ Schalter sind dafür in Automaten umgewandelt worden. Bereits vor Dezember gab es zwei Test-Automaten, die seien gut angenommen worden, hieß es damals.

An den Automaten muss man nun selbstständig einchecken, daraufhin wird die Klebeschlaufe für den Koffer und das Flugticket gedruckt. Die Koffer müssen dann bei den Laufbändern aufgegeben werden. Bodenpersonal gibt es nur noch zur Unterstützung. Die Reaktionen der Kunden am Flughafen sind gemischt. Während die einen meinen, dass es einfach sei, sobald man wisse, wie es funktioniere, kritisieren die anderen, dass es sehr lange dauere.