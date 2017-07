Vienna muss in die 2. Landesliga

Die Vienna muss in der nächsten Saison in der 2. Wiener Landesliga spielen, das hat der Wiener Fußballverband am Dienstagabend entschieden. Dagegen könnte es aber noch einen juristischen Protest geben.

Der Wiener Fußballverband hat sich in der Sitzung am Dienstag deutlich für die Versetzung der Vienna in die 2. Landesliga ausgesprochen. Wegen der Insolvenz muss die Vienna aus der Regionalliga Ost absteigen, diese Entscheidung hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien erst in der Vorwoche getroffen - mehr dazu in Gericht bestätigt Zwangsabstieg der Vienna.

Die von der Vienna angestrebte Eingliederung in die Wiener Stadtliga war laut Fußballverband nicht möglich, weil diese Liga bereits ausgelost ist. In der 2. Landesliga soll die Vienna nun den Platz der eigenen 1b-Mannschaft übernehmen. Der Verein hat sich am Mittwoch noch nicht zu weiteren Schritten geäußert, es könnte aber noch einen juristischen Protest geben.

Insolvenz und Tribünenschaden

Auch wenn die Vienna die abgelaufene Saison in der Regionalliga Ost auf Rang eins beendet hatte, standen andere Probleme im Vordergrund. Im März musste Insolvenz angemeldet werden, durch einen neuen Sponsor und die Zustimmung der Gläubiger konnte im Mai ein Konkurs vermieden werden - mehr dazu in Vienna vor Konkurs gerettet.

Zudem war das Stadion Hohe Warte nur eingeschränkt benützbar: Das fast 40 Jahre alte Dach der Haupttribüne war wegen maroder Holzbalken einsturzgefährdet, die Tribüne musste deshalb im Frühjahr gesperrt werden - mehr dazu in Vienna: Tribünendach einsturzgefährdet.

