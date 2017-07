Arbeiter stürzte aus zehn Meter Höhe

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Simmering ist ein 21-Jähriger am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden. Der Mann stürzte aus zehn Meter Höhe ab und erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule.

Bei dem Unfall auf einer Baustelle in der Mautner-Markhof-Gasse zog sich der 21-Jährige neben schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule auch mehrere Prellungen zu, berichtete die Wiener Berufsrettung.

Berufsrettung Wien

Kollegen wählten sofort den Notruf. Mit vier Teams rückte die Einsatzkräfte zum Unfallort aus. Der Arbeiter wurde notfallmedizinisch versorgt. Um den schwer verletzten Patienten so schonend wie möglich ins Spital zu bringen, wurde er mit einer Vakuummatratze stabilisiert. Im Anschluss flog ihn der Wiener Rettungshubschrauber ins Spital.