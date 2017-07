70 Feuerwehrmänner bei Brand am Cobenzl

Am Cobenzl ist am Nachmittag ein Gebäude in der Nähe des Streichelzoos in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr hat Alarmstufe 2 ausgelöst. Die Tiere sind in Sicherheit gebracht worden.

Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber Radio Wien. Demnach sei keine Verstärkung notwendig, rund 70 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen kämpfen gegen die Flammen. Ein Wirtschaftsgebäude der MA 49, des Forstamts, dürfte Feuer gefangen haben.

Übergreifen auf Wald verhindert

Es befindet sich hinter dem Lokal Cobenzl, beim Streichelzoo. „In dem Gebäude war Stroh gelagert, das nun händisch zerteilt und gelöscht werden muss“, so Schimpf. „Das wird die Feuerwehr noch länger beschäftigen.“ Ein Übergreifen auf den Wald konnte verhindert werden. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Alle Tiere des Streichelzoos konnten in Sicherheit gebracht werden, es gibt keine Verletzten.