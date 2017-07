Badeunfall in Seestadt: Mann in Lebensgefahr

Zu einem schweren Unfall ist es in der Seestadt Aspern gekommen. Ein rund 20-jähriger Mann dürfte beim Baden untergegangen sein. Feuerwehrtaucher haben ihn geborgen, er ist in kritischem Zustand ins Spital gebracht worden.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die Taucher fanden den Mann nach etwa 15 Minuten. Er wurde reanimiert und wurde in lebensgefährlichem Zustand ins Spital gebracht, sagte Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung, gegenüber Radio Wien.

Es ist bereits der zweite schwere Unfall in der Seestadt in diesem Sommer. Ende Juni war ein 53-Jähriger ertrunken, nachdem er mit seinem Rad ins Wasser gestürzt war - mehr dazu in Wasserleiche in Seestadt: Mann mit Rad gestürzt.