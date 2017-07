Frau warf Messer nach Lebensgefährten

Eine 27-jährige Frau hat am Freitagabend ihren Lebensgefährten in einem Lokal in Favoriten mit einem Küchenmesser attackiert. Im Streit warf sie das Messer nach dem Mann, er wurde leicht verletzt.

Gegen 20.00 Uhr hat die Frau, laut Polizei Wien, ihren Lebensgefährten an seinem Arbeitsplatz in einem Lokal in der Favoritenstraße. Bereits nach einem kurzen Wortwechsel soll es zu einem Streit zwischen den beiden Personen gekommen sein. Der Mann ging daraufhin in die Küche, wohin ihm die Frau folgte.

Dort soll die Frau nach einem Küchenmesser gegriffen und versucht haben, auf ihren Lebensgefährten einzustechen. Als das misslang, warf sie das Messer nach dem Mann und verletzte ihn im rechten Brustbereich. Die verständigten Polizisten nahmen die Frau fest, sie befindet sich in Haft. Laut übereinstimmenden Angaben, soll Eifersucht der Grund für den Streit gewesen sein.