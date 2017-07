„Alterssimulator“ lehrt Altenpflege

Die Zahl altersschwacher Menschen steigt und damit auch der Bedarf an Pflegekräften. Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz soll diese Lücke füllen. Bei der Ausbildung vom KAV kommt ein „Alterssimulator“ zum Einsatz.

Unbewegliche versteifte Arme, Beine und Finger und dazu bis zu neun Kilogramm Zusatzgewicht am Körper. Das simuliert der Anzug den Schüler bei der Ausbildung zur Pflegefachassistenz mit dem Schwerpunkt Altenpflege tragen. „Man fragt den Patienten zwar immer tut irgendwas weh. Aber so wirklich wie es tatsächlich ist, wie man eingeschränkt ist, wie man auch seine Befindlichkeit verändert, vielleicht grantig wird. Das kann man vorher nicht wissen“, erzählt eine Schülerin in „Wien heute“.

Krankenpflege professionalisieren

Dazu kommt eine Brille mit eingeschränkten Sichtfeld, die den „Alterssimulator“ real wirken lässt. „Zum Beispiel das mit den Stufen, das war mir vorher nicht so bewusst, dass man da so aufpassen muss, dass das so gefährlich sein kann“, so die Schülerin.

Für die Lehrerin Anna-Maria Schille ist der „Alterssimulator“ ein wichtiger Schritt: „Um sich in ältere Menschen einfühlen zu können muss man das selbst einfach einmal ausprobiert haben. Man sieht Erkrankungen und das Alter selbst ganz anders danach. Das ist ein wesentlicher Teil um die Krankenpflege zu professionalisieren.“

Weg in die Hauskrankenpflege möglich

Krankenpfleger mit dreijähriger Bachelorausbildung dürfen Anweisungen an die Pflegefachassistenten geben. Mit der neuen Ausbildung zur Pflegefachassistenz steht neben Spitälern aber auch der Weg in die Hauskrankenpflege offen. „Es sind Tätigkeiten die auch arztnah sind. Aus dem Bereich der Diagnostik und Therapie, sowie die Blutabnahme die sie durchführen dürfen“, erklärt Direktorin Michaela Dorfmeister.

Bis Ende September läuft die Anmeldephase beim Krankenanstaltenverbund. Die neue zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz startet im März 2018.

