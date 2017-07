Vienna klagt um Platz in Regionalliga

Das juristische Tauziehen um die Vienna geht weiter. Der älteste Fußballklub Österreichs will den Zwangsabstieg in die 2. Landesliga nicht akzeptieren und klagt nun den Verbleib in der Regionalliga Ost ein.

Der Wiener Fußballverband hatte sich in der Vorwoche deutlich für die Versetzung der Vienna in die 2. Landesliga ausgesprochen. Ein Abstieg ist laut Statuten bei einer Insolvenz eines Vereins verpflichtend, der Vienna nutzte daher auch der Meistertitel in der Regionalliga Ost nichts - mehr dazu in Vienna muss in die 2. Landesliga.

Am Montag hat die Vienna gegen das Urteil des Wiener Fußballverbands einen Revisionsrekurs und einen Antrag auf aufschiebende Wirkung beim Bezirksgericht Leopoldstadt eingebracht. „Wir haben derzeit kein rechtswirksames Urteil, das heißt, wir können derzeit noch Schritte in die Wege leiten, das tun wir jetzt auch. Wir wollen erreichen, dass wir in der Regionalliga beginnen“, stellte Vienna-Geschäftsführer Gerhard Krisch gegenüber „Wien heute“ klar.

Abstieg als „Katastrophe“

Laut Krisch könnte durch den Abstieg in die 2. Landesliga „unwiederbringlicher Schaden“ entsteht: „Wenn wir in den Zwangsabstieg getrieben werden, ist das nicht nur ein wirtschaftliches Drama. Wir würden auch unsere 1b-Mannschaft verlieren und das ist für einen Traditionsverein wie die Vienna eine Katastrophe, weil dort unsere Spieler zeigen können, was sie gelernt haben. “

„Wir haben in einigen Präsidiumssitzungen in der Vorwoche alle Optionen diskutiert und uns einstimmig für diesen Weg entschieden. Wir wollen nach wie vor in der Regionalliga spielen. Wir haben dem Wiener Fußballverband auch ein Angebot zu einer außergerichtlichen Einigung gemacht, das ist leider nicht zustande gekommen“, so Krisch, „wir betreten Neuland, es gibt keine ausführliche Literatur dazu, die Gerichte werden entscheiden“.

