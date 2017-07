Motorrad gegen Auto: Fahrer tot

Ein 33-jähriger Motorradlenker ist am Dienstag in Wien-Hernals gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der Mann ist dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der Motorradlenker auf der Exelbergstraße Richtung stadteinwärts. In einer Rechtskurve dürfte er die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und schleuderte frontal gegen einen entgegenkommendes Auto. Der Motorradfahrer pörallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde eingeklemmt.

Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die beiden Insassen des Autos blieben körperlich unverletzt, erlitten allerdings einen Schock. Teams der Wiener Berufsrettung kümmerten sich um sie. Die Polizei ermittelt noch wegen der genauen Unfallursache.