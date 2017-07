Ärzte für Szintigrafie auf Krankenschein

Bis zu einem Jahr müssen Patienten in Wien laut Ärztekammer auf einen Termin für eine Szintigrafie warten. Die Schilddrüsen-Untersuchung muss daher auch auf Krankenschein möglich werden, fordert die Ärztekammer.

„Ich finde, dass ist für eine Großsstadt wie Wien eine unerträgliche Situation", sagte der Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Johannes Steinhart. Es zeige sich, dass ein notwendiger Bedarf offenbar ignoriert wird. „Die Krankenkasse hat hier jahrelang weggesehen, während die Patienten in die Privatmedizin flüchten mussten. Nuklearmedizin im niedergelassenen Bereich muss daher endlich auf Krankenschein möglich sein“, so Steinhart.

Ambulanzen heillos überlaufen

Etwa jeder dritte Erwachsene hat Knoten in der Schilddrüse. Hinweise, ob diese bösartig oder gutartig sind, gibt eine Szintigrafie. Die Nuklearmedizin sei eine moderne Methode, die gerade bei der Suche nach Metasthasen durch Anreicherung in der Schilddrüse sehr gut anwendbar ist. Es gibt in Wien für eine solche Untersuchung aber nur die Möglichkeit, ins Spital zu gehen. Daher seien die Ambulanzen auch heillos überlaufen. Wartezeiten von mindestens sechs Monaten bis zu einem Jahr sind üblich.

Die Untersuchung selbst verläuft ähnlich demRöntgen. Es wird ein Bild gemacht und das Bild efundet. Eine kurze Untersuchung, auf die lnge gewartet werden muss -. oft ist das unumutbar. Bekommt jemand eine Diagnose, dass einKnoten in der Schilddrüse vorhanden ist, ist as laut Steinhart eine wahnsinnige Belasung für Patienten aber auch ein gesundheitliches Risiko. Daher fordert die Ärztekamer neben Wahlärzten und Ambulanzen auch dieMöglichkeit, im privaten Bereich Nuklearmeizin anzubieten.

Fünf Stellen wären derzeit dafür eine gute Verstärkung, so Steingart. Dann könne man beobachten, wie sich die Angelegenheit weiterentwicket.

Kassenplanstellen „sofort schaffen“

Die Ärztekammer fordert daher die sofortige Schaffung von Kassenplanstellen für das Fach Nuklearmedizin. „Die Patienten haben lange genug gewartet. Wien braucht den Ausbau des niedergelassenen Bereichs, und das ganz ohne Tabuthemen. Das bedingt die Aufnahme neuer Fachgebiete, wie eben die Nuklearmedizin“, so Steinhart, der davor warnt, dass sonst die Schere zwischen dem Bedarf an nuklearmedizinischer Betreuung und dem Angebot für die Versicherten immer weiter aufgehen werde.

