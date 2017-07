Zweijähriger stürzt aus viertem Stock

In Lebensgefahr schwebt ein zweijähriger Bub. Er war am Vormittag in Meidling aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt und fünf Meter tiefer auf eine Terrasse geprallt.

Die 22-jährige Mutter war alleine mit ihren drei Kindern in der Wohnung am Gertrude-Wondrack-Platz. Laut Polizei hatte der Bub nach einem Glas Wasser verlangt, weshalb die Mutter aus dem Zimmer ging. In diesem Moment dürfte der Bub auf ein unter dem Fenster stehendes Bett geklettert und in weiterer Folge aus dem Fenster gestürzt sein.

Erstversorgung in nahegelegenem Pflegeheim

Der Bub fiel demnach um 9.30 Uhr aus einem Fenster im vierten Stock und prallte mehr als fünf Meter tiefer auf einer Terrasse im ersten Stock des Hauses auf. Die Mutter brachte den Buben in ein nahegelegenes Pflegeheim, wo er von einem Arzt erstversorgt wurde. Mehrere Teams der Wiener Berufsrettung übernahmen das Kind, danach flog der Rettungshubschrauber den Buben in ein Krankenhaus.

Die Polizei überprüft nun, ob elterliche Sorgfaltspflichten verletzt wurden.