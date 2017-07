Gesundheitspartner für Senioren gesucht

Das Wiener Hilfswerk sucht so genannte „Gesundheitsbuddys“ für ältere Menschen. Sie sollen Senioren zuhause besuchen und mit ihnen gezielt nach einem Gesundheitsprogramm trainieren. Das Training beugt unter anderem Stürzen vor.

Die ehrenamtlichten „Gesundheitsbuddies“, also Gesundheitspartner, werden zunächst vom Hilfswerk geschult. Danach besuchen sie Senioren zuhause und führen mit ihnen nicht nur einfache Bewegungsübungen durch, sondern sprechen beispielsweise auch über die passende Ernährung. Das alles ist Teil eines Programms der Medizinischen Universität Wien. In einer dreijährigen Studie erzielte man damit bereits gute Ergebnisse.

Geringere Gebrechlichkeit nachgewiesen

„Es hat sich gezeigt, dass Hausbesuche von geschulten Laien durchaus förderlich sind, dass die Gebrechlichkeit und die Angst vor Stürzen abnimmt“, schilderte Projektleiter Martin Oberbauer. Die Handkraft der Senioren habe nach den Besuchen signifikant zugenommen, was ein Indiz für geringere Gebrechlichkeit ist. Außerdem wiesen sie einen besseren Ernährungsstatus und einen deutlichen Zuwachs an Lebensqualität auf.

Getestet wurde das in den vergangenen drei Jahren mit 80 „Buddys“ und ihren jeweiligen Partnern - danach wurden die Besuche wissenschaftlich ausgewertet und beispielsweise Blut abgenommen und Messungen durchgeführt. Jetzt geht das Projekt „Gesund fürs Leben“ in die Ausrollung: 200 Buddys ab 50 Jahren werden gesucht - sie sollten neben Interesse an Gesundheit und Ernährung auch eine gewisse Offenheit und Einfühlungsvermögen mitbringen, heißt es.

Besuche zweimal wöchentlich

Zunächst werden sie vier Abenden geschult, dann starten die Besuche bei den jeweils zugeteilten Senioren: In den ersten drei Monaten sind es zwei pro Woche, danach für ein halbes Jahr ein Besuch pro Monat. „Die Buddys profitieren auch selbst von einem positiven Effekt“, so Oberbauer. Um als betreute Person an dem Programm teilzunehmen, muss man mindestens 60 Jahre alt sein und noch in einer eigenen Wohnung in Wien wohnen.

